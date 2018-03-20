تور رایگان اردبیل گردی ویژه مسافران نوروزی برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطفاللهیان پیش از ظهر سهشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان اردبیل تصریح کرد: در قالب تور اردبیل گردی جاذبههای تاریخی، آثار طبیعی و موزههای شهر اردبیل به مسافران معرفی میشود.
وی افزود: از اولین روز سال آینده مسافران نوروزی این شهر میتوانند با مراجعه به ستاد اجرایی خدمات سفر نسبت به ثبتنام و شرکت در این تور اقدام کنند.
به گفته شهردار اردبیل علاوه بر مسافران، شهروندان اردبیلی نیز میتوانند با استفاده از این تور از جاذبههای گردشگری اردبیل بازدید داشته باشند.
لطفاللهیان به تنظیف و زیباسازی تمامی مناطق شهری برای استقبال از مسافران نوروزی اشاره و تأکید کرد: تا پایان تعطیلات نیز شهرداری اردبیل تعطیلی نداشته و به مسافران و گردشگران خدمات ارائه خواهد کرد.
وی افزود: به منظور زیباسازی فضای شهری کاشت بوتههای فصلی و نهالهای مثمر و غیر مثمر عملیاتی شده و از سویی سفرههای هفتسین و نماد عین نوروز در میادین شهر اجرا شده است.
شهردار اردبیل به پذیرایی از مسافران نوروزی در مبادی ورودی شهر اشاره و تأکید کرد: رفتوروب و خدمات روزانه شهرداریذبه صورت ویژه در طول تعطیلات ادامه خواهد داشت.
