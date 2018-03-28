۳۱ پایگاه امدادی ثابت درقزوین به مسافران نوروزی خدمت رسانی میکند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آصفی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن کنفرانس جمعیت هلال احمر قزوین برگزار شد اظهارداشت:در استان قزوین علی رغم مشکلات موجود اقتصادی در حوزه داوطلبان خوب عمل کرده ایم و کم و کاستی ها مانع موفقیت و پیشرفت جمعیت نشده است.

وی افزود: به منظور آشنایی بیشتر همه گروهها و سازمانها با جمعیت هلال احمر با انعقاد تفاهم نامه های مختلفی با دستگاههای اجرایی استان نسبت به معرفی فعالیتهای این جمعیت اقدام کرده ایم تا از حمایت های تخصصی، مالی، فکری و خدماتی آنها بهره مند شویم.

آصفی بیان کرد: تنها بودجه ای که برای جمعیت هلال احمر توسط استانداری تاکنون پیش بینی می شد در حوزه امداد و نجات بود که با رایزنی های صورت گرفته توانستیم اعتباراتی را برای بخشهای مختلف نیز دریافت کنیم تا در حوزه داوطلبان و جوانان نیز استفاده شود.

وی یادآور شد: برخی فرهنگ های اشتباه در نوع مصرف ما موجب شده هزینه های زیادی در حوزه های مختلف داشته باشیم که با اصلاح این روند می توانیم از منابع آزادذ شده برای فعالیتهای خیرخواهانه استفاده کنیم که برای نمونه حدودذ ۷ تا ۹ میلیارد ریال برای خرید شاخه های گل در مناسبتهای شادمانی و غم در استان هزینه می شود که اگر بتوانیم ۱۰ درصد این هزینه را برای خانواده های نیازمند اختصاص دهیم بخشی از مشکلات این قشر آسیب پذیر حل خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین از تشکیل کارگروه های مختلف از جمله کارگروه رسانه، جذب خیرین، جذب سرمایه گذار و ورزش در استان هم خبر داد و اظهارامیدواری کرد از این ظرفیت برای پیشبرد امور استفاده شود.

اجرای طرح نوروزی در استان

وی با اشاره به اجرای طرح های ویژه نوروز ۹۷ اظهار کرد: در حال حاضر ۳۱ پایگاه امدادی ثابت و یک پایگاه هوایی در جاده های استان مشغول فعالیت هستند.

آصفی از فعالیت هشت پایگاه ثابت جوانان در راستای آموزش و پیشگیری در کمپین «نه به تصادفات» در استان هم خبر داد و گفت: پنج تیم سیار جوانان، پنج تیم واکنش سریع و پنج خیمه نماز برای مسافران نوروزی در استان برپا شده است.