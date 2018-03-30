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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۴۱

برخورد ۲ موتورسیکلت ۳ کشته و ۳ مجروح داد/تصادف اتوبوس با کامیون

برخورد ۲ موتورسیکلت ۳ کشته و ۳ مجروح داد/تصادف اتوبوس با کامیون

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از دو تصادف مرگبار در روز جمعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت راهور، سرهنگ نادر رحمانی، رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: حوالی ساعت ۵:۴۰ بامداد یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۹۲ آزادراه قزوین - زنجان با کامیون برخورد کرد که در پی این حادثه یک تن کشته و ۳ تن مجروح شدند.

وی افزود: علت این‌حادثه خستگی و خواب آلودگی راننده اتوبوس بوده است.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا افزود: همچنین حوالی ساعت ۱:۴۰ بامداد در کیلومتر ۲ محور نیمروز در شمال استان سیستان و بلوچستان ۲ دستگاه موتورسیکلت با هم برخورد کردند که در این حادثه ۳ تن کشته و ۳ تن مجروح شدند.

کد مطلب 4260359

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