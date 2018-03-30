برخورد ۲ موتورسیکلت ۳ کشته و ۳ مجروح داد/تصادف اتوبوس با کامیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت راهور، سرهنگ نادر رحمانی، رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: حوالی ساعت ۵:۴۰ بامداد یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۹۲ آزادراه قزوین - زنجان با کامیون برخورد کرد که در پی این حادثه یک تن کشته و ۳ تن مجروح شدند.

وی افزود: علت این‌حادثه خستگی و خواب آلودگی راننده اتوبوس بوده است.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا افزود: همچنین حوالی ساعت ۱:۴۰ بامداد در کیلومتر ۲ محور نیمروز در شمال استان سیستان و بلوچستان ۲ دستگاه موتورسیکلت با هم برخورد کردند که در این حادثه ۳ تن کشته و ۳ تن مجروح شدند.