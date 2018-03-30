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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵

تشکر پاپ فرانسیس از رئیس اتحادیه اروپایی علماء و تئولوگ های شیعه

تشکر پاپ فرانسیس از رئیس اتحادیه اروپایی علماء و تئولوگ های شیعه

پاپ فرانسیس طی نامه ای از پیام تبریک آیت الله رمضانی، رئیس اتحادیه اروپایی علماء و تئولوگ های شیعه که در آغاز سال جدید میلادی خطاب به رهبر کاتولیک های جهان بیان کرده بود، تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه رهبر کاتولیک های جهان به آیت الله رمضانی، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ و رئیس اتحادیه اروپایی علماء و تئولوگ های شیعه به شرح زیر است؛

جناب آیت الله دکتر رمضانی

پاپ فرانسیس آرزوهای خوب شما به مناسبت کریسمس و آغاز سال نوی میلادی را با کمال اشتیاق دریافت نمود.

اینجانب از سوی جناب ایشان از این ابراز محبت و همدلی شما تشکر ویژه دارم.

بسیار روشن است که حضور خداوند را در جمع فقراء و ضعیفان و مستمندان می توان جستجو نمود نه اشراف زادگان و یا در جایی که زر و زور و تزویر باشد و لذا عیسی ما را دعوت می کند که این سراب های گذرا و فانی را رها کنیم تا به  حقیقت ناب برسیم. بدین سان ما می توانیم در سایه عنایت خداوند متعال، صلح، لذّت و ارزش واقعی زندگی را دوباره پیدا کنیم.

بر این اساس پاپ فرانسیس حمایت و عنایت الهی را در تلاش برای صلح و عدالت برای جنابعالی آرزومند است.

با بهترین آرزوها و درودها

اسقف اعظم پائولو بورجیا

قائم مقام وزارت امور خارجه

کد مطلب 4260385

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