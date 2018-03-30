تشکر پاپ فرانسیس از رئیس اتحادیه اروپایی علماء و تئولوگ های شیعه

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه رهبر کاتولیک های جهان به آیت الله رمضانی، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ و رئیس اتحادیه اروپایی علماء و تئولوگ های شیعه به شرح زیر است؛

جناب آیت الله دکتر رمضانی

پاپ فرانسیس آرزوهای خوب شما به مناسبت کریسمس و آغاز سال نوی میلادی را با کمال اشتیاق دریافت نمود.

اینجانب از سوی جناب ایشان از این ابراز محبت و همدلی شما تشکر ویژه دارم.

بسیار روشن است که حضور خداوند را در جمع فقراء و ضعیفان و مستمندان می توان جستجو نمود نه اشراف زادگان و یا در جایی که زر و زور و تزویر باشد و لذا عیسی ما را دعوت می کند که این سراب های گذرا و فانی را رها کنیم تا به حقیقت ناب برسیم. بدین سان ما می توانیم در سایه عنایت خداوند متعال، صلح، لذّت و ارزش واقعی زندگی را دوباره پیدا کنیم.

بر این اساس پاپ فرانسیس حمایت و عنایت الهی را در تلاش برای صلح و عدالت برای جنابعالی آرزومند است.

با بهترین آرزوها و درودها

اسقف اعظم پائولو بورجیا

قائم مقام وزارت امور خارجه