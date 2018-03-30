گردشگری محور توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران حسنی ظهر جمعه در نشست با خبرنگاران در ستاد تسهیلات سفرها، آموزش در گردشگری را با عنوان محور توسعه پایدار برشمرد و گفت: این آموزش ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود و برخی مشاغل به صورت مستقیم با گردشگری در ارتباط هستند.

وی از مشاغل غیرمستقیم به عنوان حلقه زنجیره خدمات گردشگری یاد کرد و گفت: در این حلقه، نیروی انتظامی، تاکسیرانی، سایر خدمات صنفی و همه آنانی که به گردشگر خدمات می دهند، در این حلقه جای دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه انسان در گردشگری محور است بنابراین آموزش باید به عنوان یک محور مدنظر قرار گیرد و در این راستا، هر سال دوره توانمندسازی با همکاری معاونت گردشگری سازمان برای صنوف مختلف برگزار می شود.

حسنی از برگزاری ۲۶ دوره آموزشی گردشگری در سال قبل خبر داد و گفت: هزار و ۵۵۰ نفر در این ۲۶ دوره آموزش های لازم را کسب کردند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران، گردشگری را از رکن های اصلی توسعه استان برشمرد و گفت: از اینرو، آموزش باید مورد توجه جدی قرار گیرد و ما تلاش می کنیم آموزش ها را برای بخش های مختلف رقم زنیم.

وی افزود: یکی از اصولی که باید مدنظر قرار گیرد، طریقه رفتار با گردشگران به عنوان سرمایه های اصلی حوزه گردشگری است، بنابراین چگونگی رفتار با یک گردشگر بسیار حائز اهمیت است.

حسنی، تصریح کرد: برای رسیدن به توسعه پایدار در حوزه گردشگری باید به الزامات این حوزه توجه داشته باشیم و بخش عمده این حوزه، فعالان خصوصی هستند که در امر گردشگری فعالیت دارند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران به سیاست های معاونت گردشگری برای احیای فرهنگ گردشگری و حفظ آن در بین مردم اشاره کرد و گفت: تلاش ما بر این بود که از حالت توقفگاهی خارج شویم و در این راستا، هماهنگی لازم با گروه های فرهنگی انجام و کارناوال های نوروزی در شهرها به راه انداخته شد.