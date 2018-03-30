به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه، ترکیبی از نویسندگان جدید و قدیمی در فهرست نهایی جایزه یادبود جیمز تیت بلک بریتانیا در دو بخش جای گرفته‌اند.

یک بیوگرافی از شاهزاده مارگارت خواهر ملکه الیزابت، و نیز کتاب زندگینامه بوکس‌باز مشهور محمد علی کلی از جمله کتاب‌هایی هستند که نامزد دریافت جایزه جیمز تیت بلک ۲۰۱۸ شده‌اند.

برندگان این جایزه که هر سال توسط دانشگاه ادینبورگ انتخاب می‌شوند شنبه ۱۸ آگوست در جشنواره بین‌المللی کتاب ادینبورگ معرفی خواهند شد.

چهار کتاب زندگینامه نامزد این جایزه ۱۰ هزار پوندی عبارتند از:

«روزی که از دست رفت» نوشته ریچارد بِرد

«مام عزیز» نوشته کریگ براون

«علی، یک زندگی» نوشته جاناتان ایگ

«دیده‌بان سپیده، جوزف کنراد در دنیای جهانی» نوشته مایا جاسانوف

چهار رمان برای دریافت جایزه داستانی ۱۰ هزار پوندی عبارتند از:

«جنگ آمریکایی» نوشته عمر العکاذ

«اشک‌های سفید» نوشته هاری کونزرو

«عشق اول» نوشته گوندولین رایلی

«اتریب» (یکی از دستورهای سیستم عامل داس و خط فرمان ویندوز) نوشته الی ویلیامز

این جایزه هر سال در دو بخش داستانی و بیوگرافی اهدا می‌شود.

امسال بیش از ۴۰۰ عنوان کتاب بررسی شدند تا فینالیست‌ها از میان آنها انتخاب شوند.

این جایزه ادبی به وسیله جنت کوتز بلک به یاد شوهرش که یکی از شرکای مؤسسه انتشارات A. & C. Black لندن بود گذاشته شد. خانم بلک مبلغ ۱۱۰۰۰ لیره به دو جایزه اختصاص داد تا درآمد این مبلغ پس از کسر مخارج به عنوان جایزه اعطا شود.

برندگان هر سال از میان کتاب‌های سال پیش به وسیله استادان ادبیات انگلیسی دانشگاه ادینبورگ یا گلاسگو انتخاب می‌شوند.