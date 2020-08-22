جایزه جیمز تیت بلک ۲۰۲۰ برندگانش را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه، خاطراتی از یک شاعر که مادرش از بازماندگان هولوکاست بود و رمانی که به طور کامل از طریق مونولوگی درونی از مادری روایت می‌شود، برندگان قدیمی‌ترین جایزه ادبی بریتانیا شدند.

برندگان این جایزه ۱۰ هزار پوندی از طریق مراسمی آنلاین در خلال جشنواره کتاب ادینبورگ که به صورت آنلاین برگزار شده، معرفی شدند.

جورج سزیرتس در بخش بیوگرافی به عنوان برنده انتخاب شد. کتاب او کاوشی جذاب در زندگی مادرش «مگدا» است. این کتاب با عنوان «عکاس در شانزده سالگی: مرگ و زندگی یک مبارز» از عکس‌ها و خاطرات برای دنبال کردن ردپای زندگی مادرش بهره گرفته است و نشان داده که او چه رنج‌هایی برای ادامه حیات برده است.

این نویسنده که متولد بوداپست است به عنوان پناهنده در دهه ۱۹۵۰ به بریتانیا رفت و برای اشعارش جوایز متعدد ادبی دریافت کرده که جایزه معتبر شعر تی‌اس الیوت در سال ۲۰۰۴ از جمله آنهاست.

وی از اینکه در فهرستی که دربرگیرنده نام‌های شناخته‌شده‌ای بود موفق شد تا عنوان برنده را از آن خود کند ابراز خوشوقتی کرد. او از خودش به عنوان شاعری یاد کرد که این کتابش نیز به عنوان یک شعر نوشته شده نه داستانی سرراست. کتاب وی الهام گرفته از خودکشی مادرش در سال ۱۹۷۵ است و بعد به اردوگاه‌های کار اجباری و کمپ‌های مهاجران می‌رسد و در نهایت با عکاسی از وی در اوایل کودکی‌اش در ترانسیلوانیا به پایان می‌رسد.

این نویسنده افزود: او از دنیا رفت پیش از آنکه چاپ شدن هیچیک از کتاب‌های مرا ببیند. کتاب «عکاس در شانزده سالگی» تلاشی برای بازگرداندن او به زندگی بوده است.

کتاب لوسی المن با عنوان «اردک‌ها، نیوبری پورت» در بخش ادبیات داستانی به عنوان برنده انتخاب شد. این رمان پیچیده برمبنای شایعاتی درباره یک زن خانه‌دار از اوهایو نوشته شده است. بیشتر این کتاب در یک جمله نوشته شده که با این عبارت شروع می‌شود که «این واقعیت که…»

لوسی المن رمان‌نویس بریتانیایی متولد آمریکاست که ساکن ادینبورگ اسکاتلند است. وی جوایز متعددی دریافت کرده که جایزه گلداسمیتز و نامزدی در بخش نهایی جایزه بوکر از جمله آنها هستند.

لوسی المن هم گفت: پدرم جایزه جیمز تیت بلک را سال ۱۹۸۲ برد و آن را برای نوشتن بیوگرافی جیمز جویس دریافت کرد. بنابر این برای من کاملاً شبیه کودتایی اودیپی است که این جایزه را دریافت می‌کنم.

جایزه جیمز تیت بلک در دو بخش داستانی و بیوگرافی هر سال اهدا می‌شود و به هر یک از برندگانش ۱۰ هزار پوند به عنوان جایزه اهدا می‌کند. این تنها جایزه مهم ادبی بریتانیاست که هم محققان دانشگاهی و هم دانشجویان در انتخاب برندگانش دخیل هستند. این جایزه توسط دپارتمان ادبیات انگلیسی دانشگاه ادینبورگ که قدیمی‌ترین در نوع خودش است، اهدا می‌شود.

در بخش داستانی دیگر فینالیست‌ها شامل «مسافران» نوشته هلون هابیلا، «مسافر ناگهانی» نوشته سارا هال و «دختر» نوشته ادنا اوبراین بودند.

در بخش زندگینامه نیز «آنچه شنیدی درست است» نوشته کارولین فورشه، «صور فلکی: تاملاتی از زندگی» نوشته سیناد گلیسون و «زندگی‌های روبه جلو، آزمایش‌های زیبا: تاریخچه صمیمی تحول اجتماعی» نوشته سیدیا هارتمن در کنار کتاب برنده به بخش نهایی راه یافته بودند.

جایزه جیمز تیت بلک از سال ۱۹۱۹ هر سال توسط دانشگاه ادینبورگ اهدا شده است.