نقش مسئولان برای تحقق شعار سال حیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد امین راستی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: عملیاتی کردن شعار سال یک وظیفه و رسالت همگانی و برای تمامی اقشار جامعه است.

وی با اشاره به اهمیت پرداختن به شعار سال جاری با عنوان حمایت از کالای ایرانی بیان کرد: این شعار زمانی تحقق پیدا می‌کند که تمامی مسئولان از وزرا تا فرمانداران و سایر مدیران اداری خود از کالاهای لوکس خارجی استفاده نکنند.

امام جمعه موقت سنندج ادامه داد: زمانی که مدیران و مسئولان در جامعه از کالای لوکس خارجی استفاده نکرده و سوار ماشین های خارجی نشوند مردم نیز از آنها الگوبرداری کرده و در نتیجه زمینه برای اجرایی کردن شعار سال فراهم می شود.

وی گفت: باید برای تحقق شعار سال از شعار دادن پرهیز کرده و به صورت عملی وارد میدان شویم و همه ما در هر جایگاهی که هستیم باید زمینه را برای استفاده از کالای ایرانی فراهم کنیم.

ماموستا راستی در بخش دیگری از سخنان خود در خطبه های نماز جمعه سنندج با تبریک ولادت حضرت علی(ع)، اظهار داشت: تقارن سال جدید با ولادت امام علی(ع) نوید سالی خوب برای مردم است.

وی ضمن تاکید بر اینکه همه باید از زندگی آن حضرت الگوبرداری کنیم، افزود: تلاش برای ترویج آموزه های دینی و اسلامی در جامعه یکی از نیازهای لازم و ضروری است.

وی به آغاز سال جدید و نو شدن اشاره کرد و افزود: اینکه خورشید در یک زمانی طلوع می‌کند و زمانی نیز غروب می‌کند، دلیل محکمی است که این دنیار دار ابدی نیست و انسان‌ها باید به مسیری بروند که در آنجا خداوند دادرس است و به پرونده اعمال رسیدگی می‌شود.

امام جمعه موقت سنندج با بیان اینکه بهار نه اینکه نشانه قیامت است، عنوان کرد: بهار دلیلی متقن برای اثبات روز قیامت و زنده شدن انسان است و پیامبر انسان‌ها را به غنیمت دانستن جوانی قبل از مرگ، سلامتی قبل از مریضی و بی‌نیازی قبل از احتیاج توصیه کرده است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های این هفته، موضوع اهمیت حفاظت از محیط زیست و طبیعت را یادآوری کرد و گفت: همه در قبال محیط زیست وظیفه داریم اما وظیفه مسوولان بیشتر است.

ماموستا راستی با انتقاد از تخریب محیط زیست، طبیعت و شکار بی‌رویه پرندگان انتقاد کرد و گفت: حیات انسان به حیات محیط و طبیعت بستگی دارد لذا باید هر کس در قبال صیانت از طبیعت احساس مسوولیت نمایند.

وی ضمن اشاره به اقدامات بعضی از کشورهای اسلامی در منطقه گفت: متاسفانه امروز سران سعودی به جای کمک به مسلمانان به فتنه ای در منطقه تبدیل شده و در خدمت دنیای استکبار قرار گرفته اند.