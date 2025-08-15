به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع بانه ضمن توصیه مؤمنان به تبعیت از دستورات پیامبر اکرم (ص) و خدمت به اسلام و مسلمین، به موضوع اهمیت پاسداشت محیط زیست پرداخت.

وی با گرامیداشت ۲۶ مردادماه، سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، این روز را نماد صبر، پایداری و خدمت دانست و افزود: همان‌گونه که آزادگان از تمام هستی خود برای دفاع از کشور گذشتند، امروز نیز همه ما وظیفه داریم از منابع طبیعی و نعمات الهی صیانت کنیم.

ماموستا کریمی با استناد به آیات قرآن و روایات نبوی اظهار داشت: تخریب طبیعت، نابودی مراتع، آلودگی منابع آب و خاک و جنگل‌زدایی از مصادیق فساد در زمین است که در کلام مفسرین بزرگی چون امام طبری به شدت مورد نهی قرار گرفته است.

وی افزود: پیامبر اسلام (ص) حتی در میدان جنگ نیز یاران خود را از قطع بی‌دلیل درختان و تخریب زمین برحذر می‌داشتند و این نشان می‌دهد که حفاظت از محیط زیست، وظیفه‌ای شرعی و انسانی است.

امام جمعه بانه با بیان اینکه بی‌توجهی به طبیعت، خیانت به آیندگان و ناسپاسی در برابر نعمت‌های الهی است، تصریح کرد: مسئولان و مردم باید با هم‌افزایی در مصرف آب صرفه‌جویی کرده و از هدررفت منابع جلوگیری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط سخت اقتصادی، تأکید کرد: ملت ایران همواره در برابر مشکلات با صبر و مقاومت ایستاده و این همراهی، ضامن پیشرفت کشور است.

ماموستا کریمی در پایان ضمن دعا برای رهایی مردم غزه و فلسطین از ظلم رژیم صهیونیستی، از خداوند خواست امنیت، آسایش، روزی حلال و عاقبت‌به‌خیری را برای مسلمانان جهان مقدر فرماید.