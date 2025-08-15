  1. استانها
تخریب طبیعت مصداق فساد فی‌الارض است؛ ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب

بانه- امام جمعه بانه با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست در تعالیم اسلامی گفت: قطع درختان، آلودگی آب و خاک و تخریب جنگل‌ها مصداق روشن فساد فی‌الارض بوده و در قیامت مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع بانه ضمن توصیه مؤمنان به تبعیت از دستورات پیامبر اکرم (ص) و خدمت به اسلام و مسلمین، به موضوع اهمیت پاسداشت محیط زیست پرداخت.

وی با گرامیداشت ۲۶ مردادماه، سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، این روز را نماد صبر، پایداری و خدمت دانست و افزود: همان‌گونه که آزادگان از تمام هستی خود برای دفاع از کشور گذشتند، امروز نیز همه ما وظیفه داریم از منابع طبیعی و نعمات الهی صیانت کنیم.

ماموستا کریمی با استناد به آیات قرآن و روایات نبوی اظهار داشت: تخریب طبیعت، نابودی مراتع، آلودگی منابع آب و خاک و جنگل‌زدایی از مصادیق فساد در زمین است که در کلام مفسرین بزرگی چون امام طبری به شدت مورد نهی قرار گرفته است.

وی افزود: پیامبر اسلام (ص) حتی در میدان جنگ نیز یاران خود را از قطع بی‌دلیل درختان و تخریب زمین برحذر می‌داشتند و این نشان می‌دهد که حفاظت از محیط زیست، وظیفه‌ای شرعی و انسانی است.

امام جمعه بانه با بیان اینکه بی‌توجهی به طبیعت، خیانت به آیندگان و ناسپاسی در برابر نعمت‌های الهی است، تصریح کرد: مسئولان و مردم باید با هم‌افزایی در مصرف آب صرفه‌جویی کرده و از هدررفت منابع جلوگیری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط سخت اقتصادی، تأکید کرد: ملت ایران همواره در برابر مشکلات با صبر و مقاومت ایستاده و این همراهی، ضامن پیشرفت کشور است.

ماموستا کریمی در پایان ضمن دعا برای رهایی مردم غزه و فلسطین از ظلم رژیم صهیونیستی، از خداوند خواست امنیت، آسایش، روزی حلال و عاقبت‌به‌خیری را برای مسلمانان جهان مقدر فرماید.

