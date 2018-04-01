امسال گره ترافیکی نداشتیم/ افزایش ۳ درصدی جانباختگان نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، رییس پلیس راهور ناجا در مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: طرح ویژه ترافیکی نوروز سال ۹۷ با هماهنگی و همکاری همه دستگاههای امدادی و خدماتی آغاز شد و با هماهنگی بالای پلیس و دستگاهها در طول محور در حال انجام است.

وی با اشاره به شرایط جوی مناسبت در نوروز امسال گفت: این موضوع باعث افزایش سفرها شد به طوری که ما از ابتدای فروردین ماه تاکنون با افزایش ۱۵ درصدی ترددها در جاده های کشور روبرو بودیم.

سردار مهری گفت: در سطح کشور جدا از نیروهای راهور، ۵ هزار نیرو و هزار و ۲۰۰ خودرو نیز به کمک ما آمدند و با تشکیل قرارگاه ترافیکی نصر از اسفندماه ، پلیس عملا محورها را تحت کنترل خود قرار داد ضمن اینکه مرکز کنترل و ساماندهی ترافیک به صورت شبانه روزی فعال بود.

گره ترافیکی و ترافیک طولانی مدت نداشتیم

سردار مهری در ادامه گفت: نیروهای ما بر اساس تیم بندی در سطح جاده ها مستقر بودند و با مراکز ما ارتباط داشتند.

وی افزود:امسال با وجود ترافیک سنگین بویژه در محورهای شمالی و ورودی شهرهای زیارتی گره ترافیکی و ترافیک طولانی مدت نداشتیم.

سردار مهری با بیان اینکه معبر جاده ها کشش این همه سفر را ندارد گفت: مردم ما نسبت به گذشته قوانین را بیشتر رعایت می کنند و همکاری شان با پلیس افزایش یافته است.

سرعت و سبقت غیرمجاز و خواب آلودگی عامل ۸۵ درصد تصادفات است

سردار مهری با اشاره به اینکه در طول سال ۹۶، یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد چرخه جاده ای کشور شده است گفت: مهمترین علت تصادف، سرعت و سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو و خواب آلودگی بود به طوری که خواب آلودگی عامل ۸۵ درصد تصادفات بوده است.

وی گفت: سرعت و سبقت غیرمجاز ۶۴ درصد تصادفات را به خود اختصاص داده است.

۳ درصد افزایش جانباختگان در نوروز

فرمانده پلیس راهور ناجا در ادامه افزود: ما در هفته اول فروردین شاهد کاهش ۵ درصدی تصادفات و تلفات جاده ای بودیم اما متاسفانه در هفته دوم و بویژه دهم فروردین میزان تصادفات افزایش یافت.

سردار مهری افزود: کسانی که به سفر رفته بودند در بازگشت خسته بودند و همین عامل موجب افزایش تصادفات شده بود.

وی با بیان اینکه ۳ درصد افزایش جانباختگان جاده ای را داشتیم گفت: در ۱۰ فروردین متاسفانه ۳۷ نفر در جاده های کشور جان باختند.

فارس، کرمان، اصفهان بیشترین تصادفات را داشتند

سردار مهری در ادامه با بیان اینکه بیشترین بار ترافیکی را در محورهای شمالی و شهر مشهد داشتیم گفت: از نظر تردد، استانهای مازندران، قزوین، گیلان، قم، فارس، خراسان رضوی و گلستان بیشترین تردد را داشتند.

وی با اشاره به بیشترین تصادفات نیز گفت: آمار تصادفات به ترتیب در استانهای فارس، کرمان، اصفهان ، سیستان و بلوچستان و خوزستان بودند.