برقراری امنیت بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ ناصر کشاورز بیان کرد: آرامش و امنیت در جامعه مطالبه و خواسته همگان است.

وی با اشاره به نقش و اهمیت مردم در راستای برقراری امنیت، افزود: امنیت وجوه مختلفی از جمله امنیت فردی، اجتماعی و خانوادگی دارد که همه اعضای یک جامعه باید در این خصوص همکاری و تعامل لازم را با پلیس داشته باشند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان فارس با اشاره به رویکرد مردم محور و جامعه محوری پلیس، تصریح کرد: تحقق امنیت بدون مشارکت و همکاری مردم در جامعه امکان پذیر نیست.

سرهنگ کشاورز گفت: پلیس از کلیه ظرفیت های موجود از جمله همیاران پلیس و پلیس های افتخاری در راستای برقراری نظم و امنیت در جامعه استفاده می کند.

وی در تشریح اقدامات پلیس فارس در ایام نوروز، گفت: بیش از ۲ هزار گشت خودرویی، موتوری و پیاده به صورت محسوس و نامحسوس در سطح استان برای برقراری نظم و امنیت تلاش می کنند.

وی افزود: با تلاش مأموران انتظامی استان فارس ، سرقت در ایام نوروز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد کاهش داشته است.

سرهنگ کشاورز بیان کرد: در سال جاری حدود ۲ تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر با جان فشانی و اقدامات جهادگونه مأموران جان بر کف انتظامی استان فارس کشف شده است.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان فارس در پایان گفت: مردم هشدارها و توصیه های پلیس در راستای پیشگیری از بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی در جامعه را جدی بگیرند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.



