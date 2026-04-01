آمادگی کامل پلیس هرمزگان برای مأموریت روز طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی عرب، ضمن تبریک عید باستانی نوروز به مردم شریف استان هرمزگان ، بیان داشت: امیدوارم که تا این لحظه با آرامش در استان سپری کرده باشند و ان شاالله این مدت باقیمانده را به خصوص بحث سیزده به در که در نظر دارند در دامان طبیعت به سیاحت بپردازند این را بدانند که پلیس با آمادگی کامل و اقتدار در کنار آنها تا آخرین لحظه خواهد بود.

وی افزود: شهروندان احیانا اگر مواردی از ناهنجاری اجتماعی مشاهده کردند حتما به نزدیک ترین محل پلیس مراجعه یا با تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند تا همکاران بنده با برخورد مناسب و اقدام به موقع بتوانند آرامش لازم را برای شما محیا کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان ضمن اعلام آمادگی کامل کارکنان انتظامی استان برای برقراری امنیت شهروندان و مردم فهیم وقدرشناس استان در روز سیزدهم نوروز، گفت: تمهیدات ویژه ای در خصوص تأمین نظم و امنیت و خدمات رسانی به مردم همزمان با پایان تعطیلات نوروزی اندیشیده شده است.

وی در ادامه افزود: تیم های گشتی پلیس هرمزگان با تمام ظرفیت و امکانات در سطح استان و محورهای مواصلاتی فعال و نسبت به برقراری نظم و امنیت تفرجگاه ها، پارک ها و سایر مراکز تفریحی اقدام می کنند.

سرهنگ عرب مقابله با متخلفان و انجام اقدامات پیشگیرانه در بعد اجتماعی و انتظامی را رویکرد اصلی مجموعه انتظامی استان عنوان کرد و یادآور شد: جلب مشارکت مردمی و آگاهسازی آنها از تبعات آسیب های اجتماعی در کاهش جرائم و ناهنجاری ها مؤثر و کاربردی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان در خاتمه با اشاره به همکاری مؤثر مردم در اجرای موفقیت آمیز طرح های پلیس، به شهروندان توصیه کرد: هشدارها و توصیه های پیشگیرانه پلیس را در زمینه سرقت منزل و خودرو جدی گرفته و در سفرهای برون شهری نیز با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی سفر ایمن و خاطره انگیزی را برای خود و دیگران رقم زنند.