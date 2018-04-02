حضور نمایندگانی از همه‌ قاره ها در جشنواره جهانی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، مهسا فریبا مسئول روابط بین جشنواره ای در جشنواره جهانی فیلم فجر با اعلام ارسال ۱۸۰ دعوتنامه برای نمایندگان فستیوال‌های خارجی برای حضور در جشنواره جهانی فیلم فجر تشریح کرد: تا امروز از حدود ۱۸۰ دعوتنامه‌ای که برای مدیران و نمایندگان فستیوال‌های خارجی ارسال شده است، بیش از ۶۰ مورد آن پذیرش شدند و در حال برنامه‌ریزی برای میزبانی از آنها هستیم.

وی افزود: امسال نمایندگان مهمی از جشنواره های شاخص بین المللی مانند نانت، بریزبین، دوبلین، پوسان، لوکارنو، سن سباستین، تالین، ژنو، استانبول، استکهلم، اورآسیا و... برای حضور در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر به ایران می‌آیند. در کنار این موارد، در این دوره میزبان نمایندگان فدراسیون بین المللی اتحادیه های تهیه کنندگان فیلم (فیاپف) و فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم (فیپرشی) نیز هستیم.

در این دوره میزبان نمایندگان فدراسیون بین المللی اتحادیه های تهیه کنندگان فیلم (فیاپف) و فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم (فیپرشی) نیز هستیم مهسا فریبا با تاکید بر تنوع جغرافیایی برای دعوت از مهمانان گفت: مهمانان امسال جشنواره‌ جهانی فیلم فجر از تمامی قاره‌ها هستند اما بیشترشان از قاره‌ اروپا و کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، سوئد، سوییس، ایتالیا و... به ایران می‌آیند.

مسئول روابط بین جشنواره ای در جشنواره جهانی فیلم فجر با اشاره به نمایندگان کشورهای آسیایی اضافه کرد: در میان کشورهای آسیایی میزبان نمایندگان جشنواره های کشورهای شرقی مانند ژاپن، کره‌ جنوبی، سنگاپور و مالزی هستیم و نمایندگانی از کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه مثل سوریه، عراق، ارمنستان، قزاقستان، مصر و...نیز به کشور ما می‌آیند. علاوه بر این موارد در سی‌ و ششمین دوره‌ جشنواره‌ جهانی فیلم فجر میزبان دو نماینده از قاره‌ آمریکا که شامل آرژانتین و آمریکا می‌شوند نیز هستیم. در میان کشورهای آفریقایی هم نمایندگانی از مراکش و آفریقای جنوبی به ایران می‌آیند و در کنار دو نماینده از استرالیا که یکی از آنها دبیر جشنواره‌ بریزبین است به تماشای فیلم‌ها می‌پردازند.

فریبا با اشاره به جشنواره های همزمان با سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: علیرغم اینکه برگزاری جشنواره مسکو به خاطر جام جهانی فوتبال با سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر همزمان شده است و حتی جشنواره پکن هم همزمان با ما برگزار می شود و رقابت سختی بین این سه جشنواره برای جذب مهمان وجود داشت ولی به دلیل شخصیت جدیدی که جشنواره جهانی فیلم فجر در چند سال گذشته پیدا کرده است ما با استقبال خیلی خوبی از طرف مدیران و برنامه ریزان فستیوال ها رو به رو بودیم به طوری که امسال با سیاست های جدید دبیر جشنواره تعداد زیادی از مهمانان جشنواره با اینکه هزینه بخشی از بلیت هواپیمایشان را خودشان تامین کردند، ترجیح دادند به جشنواره ما بیایند و جشنواره جهانی فیلم فجر در اولویت حضورشان باشد.

وی در پایان اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف ما برای دعوت از مهمان خارجی و نمایندگان فستیوال‌ها برای حضور در جشنواره، دیدن فیلم‌های جدید ایرانی است به همین دلیل این افراد هر چه بیشتر بتوانند فیلم‌ها را ببیند ما موفق‌تر بوده‌ایم.

سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.