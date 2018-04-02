تمرین تماشاگران برای رونمایی بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در حالی از ساعت ۲۰ امشب در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف الریان قطر می رود که پیش از شروع بازی، حاشیه هایی را به همراه داشته است که در پی می خوانید:

* در فاصله یک و نیم ساعت مانده به آغاز بازی، حدود ۳۵هزار تماشاگر استقلال تهران وارد ورزشگاه آزادی شده اند. همچنین ترافیک روانی نیز در خیابان های منتهی به ورزشگاه در جریان است که باعث شده است هواداران به راحتی خودشان را به ورزشگاه برسانند.

* با اینکه زمان زیادی تا شروع بازی استقلال و الران باقی مانده است اما شور و حرارت خاصی بین تماشاگران حاضر در ورزشگاه وجود دارد که در نوع خود جالب توجه است.

* هواداران استقلال تهران، طرح موزاییکی خود را بارها و بارها تمرین کردند. طرح هایی که قرار است در ثانیه آغازین بازی امشب از آن رونمایی شود.

* اتوبوس حامل بازیکنان و کادر فنی الریان قطر خیلی زود به ورزشگاه آزادی وارد شد. بازیکنان این تیم نیز بلافاصله وارد چمن آزادی شدند تا با اتمسفر ورزشگاه آشنا شوند. آنها پس از حضور نیم ساعته در چمن و گرفتن عکس های یادگاری به رختکن رفتند.

* مسئولان کمیته مساقات لیگ قهرمانان آسیا برنامه های مربوط به مراسم آغاز بازی را بارها و بارها مرور کردند تا مشکلی در اجرای آن به وجود نیاد.

* اتوبوس حامل کاروان استقلال تهران نیز در فاصله نود دقیقه مانده به آغاز بازی وارد ورزشگاه آزادی تهران شد.