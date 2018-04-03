به گزارش خبرنگار مهر، «فریرا» سرمربی پرتغالی تیم السد قطر بعد از پیروزی مقابل الوصل امارات و قطعی شدن صعود السد به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا، گفت: صعود ما کار راحتی نبود و به جز مصدومیت های زیاد حاصل از فشردگی مسابقات لیگ قطر، بر مشکلات زیادی غلبه کردیم. در نهایت ثابت کردیم که تیم قدرتمندی هستیم و به مرحله بعدی راه یافتیم؛ برای سه تیم دیگر قطری یعنی الغرافه، الدحیل و الریان هم آرزوی موفقیت دارم.

وی افزود: اعتقاد دارم السد با استحقاق کامل به مرحله بعدی راه یافت ... به عنوان یک مربی از صعودمان خوشحال هستم ولی بازی بعدی ما در ایران بسیار سخت است و سعی می کنیم بر همین منوال پیش برویم.

سرمربی تیم فوتبال السد با بیان اینکه بازیکنان تیمش به خاطر خستگی زیاد و فشردگی مسابقات مصدوم شده اند، درباره دیدار با پرسپولیس گفت: ما برای پیروزی به ایران می رویم. این خلاصه همه چیز است. در حال حاضر مهمترین مسئله صعود ما به مرحله بعدی است. باوجود این صعود به عنوان صدرنشین تفاوت زیادی دارد و تاثیر زیادی می گذارد. آنچه که مرا ناراحت می کند، از دست دادن عبدالکریم حسن به خاطر محرومیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و السد قطر روز ۲۷ فروردین در آخرین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در گروه سوم به مصاف هم می روند تا صدرنشین این گروه مشخص شود.