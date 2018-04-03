فعالیت ۱۲ مبلغ و مبلغه در اعتکاف ماه رجب تویسرکان

محمد موسی جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور و فعالیت ۱۲ نفر از مبلغین و مبلغات در آیین اعتکاف ماه رجب در مساجد شهرستان تویسرکان خبر داد.

وی افزود: طی هماهنگی انجام شده با حوزه های علمیه برادران و خواهران ۱۲ نفر از مبلغین و مبلغات در مساجد شهری و روستایی محل برگزاری اعتکاف حضور یافتند.

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی تویسرکان عنوان کرد: مبلغین و مبلغات برای اقامه نماز جماعت، ارائه مشاروه های فرهنگی و اعتقادی، برگزاری گفتمان دینی، بیان احکام شرعی و سخنرانی در بین معتکفین در این آیین شرکت کردند.

برگزاری حلقه های معرفتی در مراسم اعتکاف

جوکار بابیان اینکه از این تعداد مبلغ و مبلغه ۳ نفر در مسجد امام حسن عسگری (ع)، ۴ نفر در مسجد جامع و ۵ مبلغ و مبلغه در شهرهای، سرکان و روستاهای سید شهاب، کنجوران سفلی و جیجانکوه فعالیت داشتند، گفت: امسال نیز حلقه های معرفتی در مراسم اعتکاف و با حضور جوانان و نوجوانان برقرار شد.

وی افزود: در این حلقه های معرفتی پیرامون موضوعاتی همچون مهدویت، پوشش اسلامی، سبک زندگی اسلامی، جوان و نماز و غیره با حضور روحانیون بحث و گفتگو شد.

محمد موسی جوکار یادآور شد: حلقه های معرفتی در مساجد جامع تویسرکان ویژه برادران، مسجد امام جعفر صادق (ع) شهر سرکان و مسجد روستای کنجوران سفلی در بخش قلقلرود و مسجد جامع دهستان سیدشهاب در بخش مرکزی تویسرکان با حضور روحانیون دعوتی از شهرمقدس قم برگزار شد.

شرکت ۲۰۷ تویسرکانی در آیین اعتکاف

وی با اشاره به شرکت ۲۰۷ تویسرکانی در آیین اعتکاف اضافه کرد: طی ۳ روز اعتکاف برنامه های فرهنگی متنوعی برای معتکفان در مساجد اجرا و ۴ گفتمان دینی در ایام اعتکاف در شهرستان تویسرکان برگزار شد.

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی تویسرکان افزود: این گفتمان های دینی با اعزام ۲ نفر از اساتید مجرب شهرستان در ۵ مسجد محل برگزاری اعتکاف در شهر و روستاها برگزار شد.

وی امام شناسی و سیره ائمه در سبک زندگی اسلامی را از موضوعات گفتمان ها برشمرد و عنوان کرد: بیش از ۲۰۰ نفر از این گفتمانها در ایام اعتکاف بهره مند شدند.