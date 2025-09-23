به گزارش خبرگزاری مهر، سهشنبه حجتالاسلام والمسلمین زمانی موسوی امام جمعه و اعضای شورای تبلیغ شهرستان تویسرکان از روند اجرای خانههای عالم مساجد در شهرک قائم، محله اسلامآباد و روستای جعفریه بازدید و مراحل تکمیل این پروژههای فرهنگی و دینی را بررسی کردند.
در این بازدید میدانی، مسئولان شهرستان تویسرکان از نزدیک وضعیت فیزیکی پروژههای خانه عالم مسجد حضرت قائم (عج) در شهرک قائم، مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) در محله اسلامآباد و مسجد روستای جعفریه را ارزیابی کردند و در جریان آخرین اقدامات اجرایی و نیازهای باقیمانده قرار گرفتند.
امام جمعه تویسرکان ضمن تقدیر از همراهی بزرگان و هیئت امنای مساجد، بر نقش کلیدی آنان در تسریع روند تکمیل خانههای عالم تأکید کرد و گفت: این مراکز محل حضور مستمر روحانیون و اجرای برنامههای آموزشی، تبلیغی و فرهنگی برای مردم هستند و تکمیل آنها از اولویتهای فرهنگی شهرستان محسوب میشود.
خانههای عالم، به ویژه در مناطق شهری و روستایی، محور ارتباط میان مردم و متولیان دینی بوده و علاوه بر برنامههای فرهنگی، پاسخگوی نیازهای دینی و معنوی شهروندان هستند.
مسئولان شهرستان اعلام کردند که بازدیدهای نظارتی مشابه با هدف تسریع مراحل اجرایی و بهرهبرداری به موقع پروژهها ادامه خواهد داشت.
نظر شما