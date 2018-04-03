محاکمه ۳۲ نفر در اردن به اتهام برنامه ریزی برای حملات تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جلسه دادگاه دو گروه که در اردن به اتهام همکاری با داعش برگزار شد و متهمان اتهامات وارد شده به خود را رد کرده اند.

این متهمان که به گروه های ۱۷ و ۱۵ معروف شده اند و همه از اهالی شهرهای «الزرقاء» و «الرصیفه» اردن هستند متهم به دست داشتن در برنامه ریزی برای حمله به یک پایگاه امنیتی اردنی هستند.

این ۳۲ نفر متهم شده اند که قصد حمله به ساختمان های امنیتی، نظامی، مراکز تجاری و رسانه ای و شماری از چهره های مذهبی میانه رو اردنی را داشته اند. این افراد همچنین به تلاش برای ترویج افکار افراط گرایانه و تروریستی نیز متهم شده اند.

سازمان اطلاعات اردن پیشتر اعلام کرده بود که این گروه از متهمان را در جریان یک عملیات اطلاعاتی پیشگیرانه بازداشت کرده است. در این عملیات علاوه بر بازداشت متهمان محموله سلاح و مواد منفجره برای انجام عملیات خرابکارانه نیز کشف و ضبط شده بود.