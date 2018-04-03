به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «اخلاق مدیریت داده» از سری نشست های علم اطلاعات و حکمرانی داده روز شنبه ۱۸ فروردین در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار می‌شود.

این نشست، اولین جلسه سیزدهمین دوره از نشست‌های علم اطلاعات و دانش شناسی است که با محوریت «علم اطلاعات و حکمرانی داده» در این کتابخانه برگزار می‌شوند.

در این نشست، علیرضا ثقه الاسلامی متخصص اخلاق اطلاعات از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مهدی شقاقی متخصص علم اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی حضور داشته و سخنرانی خواهند کرد. مصطفی امینی نیز دبیر این نشست خواهد بود.

برنامه مذکور روز شنبه ۱۸ فروردین از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در محل کتابخانه حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر شریعتی برگزار می‌شود.