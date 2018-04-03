  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹

نشست «علم اطلاعات و حکمرانی داده‌» برگزار می شود

نشست «علم اطلاعات و حکمرانی داده‌» برگزار می شود

سیزدهمین دوره از نشست های علم اطلاعات و دانش شناسی با موضوع «علم اطلاعات و حکمرانی داده‌» برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد سیزدهمین دوره از نشست های علم اطلاعات و دانش شناسی را با موضوع «علم اطلاعات و حکمرانی داده‌» برگزار می کند.

هفتاد و چهارمین نشست (اولین جلسه دوره سیزدهم) به موضوع «اخلاق مدیریت داده» اختصاص یافته است. دبیر این جلسه، مصطفی امینی و سخنرانان علیرضا ثقه‌الاسلامی متخصص اخلاق اطلاعات از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مهدی شقاقی متخصص علم اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی هستند. 

این نشست شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در کتابخانه حسینیه ارشاد واقع در خیابان شریعتی برگزار می شود.
 

کد مطلب 4262067
سارا فرجی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه