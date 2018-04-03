نشست «علم اطلاعات و حکمرانی داده‌» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد سیزدهمین دوره از نشست های علم اطلاعات و دانش شناسی را با موضوع «علم اطلاعات و حکمرانی داده‌» برگزار می کند.

هفتاد و چهارمین نشست (اولین جلسه دوره سیزدهم) به موضوع «اخلاق مدیریت داده» اختصاص یافته است. دبیر این جلسه، مصطفی امینی و سخنرانان علیرضا ثقه‌الاسلامی متخصص اخلاق اطلاعات از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مهدی شقاقی متخصص علم اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی هستند.

این نشست شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در کتابخانه حسینیه ارشاد واقع در خیابان شریعتی برگزار می شود.

