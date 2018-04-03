قاچاقچیان کالا در آذربایجان شرقی ۵۳۷ میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احد یوزباشی با بیان اینکه عملکرد این اداره کل در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز پارسال بیش از ۱۰۰درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشت، افزود: این میزان جریمه در راستای رسیدگی و مختومه شدن یک هزار و ۸۲۶ پرونده صادر شده است.

وی اظهار کرد: در این مدت یک هزار و ۷۰۴ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز به این اداره کل وارد شد و رسیدگی به ۱۲۳ پرونده نیز در حال انجام است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی یادآوری کرد: سال گذشته پنج هزار و ۹۳۸ پرونده در بخش کالا و خدمات، رسیدگی شد و متخلفان به میزان بیش از ۲۷۴ میلیارد و ۷۹۹ میلیون ریال جریمه شدند.

یوزباشی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۷۳ پرونده در بخش کالا و خدمات به این اداره کل فرستاده شده بود و کار رسیدگی به ۱۱۱ پرونده نیز در حال انجام است.

وی گفت: در این مدت در بخش بهداشت، دارو و درمان به ۲ هزار و ۲۰۱ پرونده رسیدگی و متخلفان به بیش از ۹ میلیارد و ۸۶۶ ریال جریمه محکوم شدند و رسیدگی به ۲۱ پرونده نیز در حال انجام است.

یوزباشی افزود: پارسال در مجموع ۱۰ هزار و ۱۰ پرونده در بخش های مختلف پس از رسیدگی مختومه شد و متخلفان به بیش از ۸۲۱ میلیارد و ۷۰۳ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

وی با اشاره به رشد بیش از ۱۰۰ درصدی رسیدگی به پرونده های تخلف در استان یادآوری کرد: میزان متوسط محکومیت صادره بیش از ۸۲ میلیون ریال است.