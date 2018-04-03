رشد ۱۱۷درصدی بازدید گردشگران از مراکز تاریخی وتفریحی خراسان شمالی

محمد سویدانلویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یک میلیون و ۳۹۱ هزار و۶۹۱ نفر از جاذبه های گردشگری، فرهنگی و تاریخی خراسان شمالی بازدید کردند، اظهار کرد: راه‌اندازی نوروزگاه‌ها و تبلیغات گسترده به منظور شناساندن ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی استان به مسافران از عوامل رشد ۱۱۷درصدی شمار بازدیدکنندگان در نوروز امسال بود.

سویدانلویی افزود: بیش از ۵۰ هزار اقلام تبلیغاتی منتشر و در بین مسافرانی که قصد ورود به خراسان شمالی را داشتند، توزیع شد.

وی با بیان اینکه سه میلیون و ۹۰ هزار و ۹۵۲ نفر مسافر به خراسان شمالی از ابتدای آغاز طرح نوروزی تا ۱۳ فرروردین ماه وارد خراسان شمالی شدند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۶۰ هزار نفر در استان اقامت داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد رشد داشته است.

رشد ۷۰ درصدی بازدید از موزه ها

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی در ادامه به بازدید ۴۲ هزار و ۳۰۰ نفر از موزه های استان اشاره و بیان کرد: این بازدید ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد داشته است.

سویدانلویی اضافه کرد: همچنین در این مدت ۱۵۴ هزار و ۵۰۸ مسافر در چادرها، مهمان‌پذیرها، هتل ها، مسافرخانه ها، مدارس و کمپ ها اسکان یافتند.

وی در ادامه گفت: ۴۵۴ هزار نفر از نمایشگاه های صنایع دستی خراسان شمالی بازدید کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶، ۹۰ درصد رشد داشته است.