۲۳ تن مواد غذایی غیر بهداشتی در استان همدان معدوم شد

جلال الدین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت آخرین بازرسی های بهداشت اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تا ساعات پایانی سیزدهم فروردین را اعلام کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان تعداد کل بازرسی ها در طرح سلامت نوروزی را ۲۲ هزار و ۵۰ مورد عنوان کرد.

وی تعداد بازرسی های مشترک با سایر سازمان ها را ۴۲۵ مورد ذکر کرد و گفت: در این مدت تعداد مراکز و اماکن متخلف معرفی شده به مراجع قضایی ۳۱۱ مورد بود.

جلال الدین امیری تعداد محل های متخلف تعطیل شده را ۱۵۶ مکان عنوان کرد و گفت: ۴۵۹ مورد نمونه برداری مواد غذایی در طرح سلامت نوروزی انجام شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان تعداد بازرسی های انجام شده با دستگاه پرتابل را ۶ هزار و ۷۱۰ مورد و مقدار مواد غذایی غیر بهداشتی معدوم شده را بیش از ۲۳ تن اعلام کرد.

وی یاداور شد: طرح سلامت نوروزی از ۱۵ اسفند شروع شده و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد.