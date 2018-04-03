سمینار همکاری های بین المللی هسته ای ایران و چین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار همکاری های بین المللی هسته ای ایران و چین در ادامه برگزاری نشست های بین المللی همکاری در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای در بروکسل، مسکو و اصفهان، روز چهارشنبه ۲۲ فروردین سالجاری در پکن برگزار می شود. در این سمینار که به میزبانی دولت چین برپا می گردد، نمایندگانی از سوی کشورهای ۱+۵ شرکت نموده و در مورد موضوعات مختلفی از جمله چشم انداز همکاری های بین المللی هسته ای در چارچوب برجام و ضمیمه سوم آن به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

بر اساس برنامه اعلام شده، معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران، معاون سازمان انرزی اتمی چین به همراه یکی از مقامات عالیرتبه وزارت خارجه این کشور و همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن در مراسم افتتاحیه این سمینار سخنرانی خواهند کرد. در ادامه این رویداد بین المللی مباحث کارشناسی در حوزه های مختلف مورد علاقه طرفین به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

مذاکره در خصوص همکاری در دیگر حوزه های مورد علاقه طرفین و بازدید دانشمندان و مهندسین ایرانی از تاسیسات هسته ای کشور چین از دیگر برنامه هایی است که در حاشیه این سمینار انجام می شود.

شایان ذکر است در حال حاضر شرکت ملی انرژی اتمی چین (CNNC) مشاور سازمان انرژی اتمی ایران در بازطراحی و نوسازی راکتور آب سنگین و تحقیقاتی خنداب می باشد.