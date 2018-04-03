حمایت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از تولید کالای ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در حمایت از تولید کالای ایرانی بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

«اینک که در سایه تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار امسال به راهبردی عملیاتی و اقدامی ریشه ای در جهت حل بسیاری از مشکلات اقتصادی، معیشتی، اجتماعی، فرهنگی مردم و کشور اختصاص یافته و ایشان به منظور عبور کشور از شرایط دشواری که دشمنان ملت ایران از سر استیصال و ناکامی های پی درپی در چهار دهه گذشته طراحی و برنامه ریزی کرده اند، درصدد درانداختن طرحی نو برای نوسازی اقتصاد ایران هستند ضرورت دارد تمامی امکانات ومنابع کشور برای تحقق این هدف بسیج شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خودشان خطاب به آحاد مردم و مسئولان کشور فرمودند:

«اگر تولید ملی شتاب بگیرد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. من این را محور قرار دادم برای شعار امسال. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست. آحاد ملت همه می توانند در این زمینه کمک بکنند. به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشوند.»

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی فرا رسیدن سال جدید را که در فضایی معطر به ماه رجب و مزین به قدوم مولود کعبه مولای متقیان علیه السلام آغاز گردید، به همه هموطنان تبریک و شادباش عرض نموده و ضمن اعلام آمادگی همه جانبه خود در کمک به تحریم کالای خارجی و حمایت از تولیدات ایرانی به اطلاع ملت شریف ایران می رساند.

الف) این جبهه از یکایک شهروندان استقلال خواه کشور بویژه دلسوزان اسلام و ایران، انقلاب و نظام، مردم و جوانان درخواست می نماید تا به شعار امسال به عنوان تکلیفی مذهبی و وظیفه ای ملی نگریسته و از هیچ کوششی در جهت تحقق و ادای آن دریغ نورزند. بدون تردید هر ایرانی می تواند با تولید و یا مصرف کالای ایرانی در رونق کسب و کار، گردش کارخانجات، ایجاد اشتغال، کمک به اقتصاد داخلی و... به عنوانی سربازی تاثیر گذار در مقابله با تحریم های اقتصادی غرب بخصوص آمریکای زیاده طلب ایفای نقش کند.

ب) گروههای برخوردار و نخبگان فکری و سیاسی، قلم بدستان و تریبون داران جامعه به صورت خاص مخاطب این جبهه بوده و از آنها تقاضا می شود ضمن بکارگیری تمامی مساعی خویش جهت اصلی کردن این راهبرد و ممانعت از طرح مسائل فرعی و حاشیه ای، در راستای تبیین ضرورت مصرف کالاهای ایرانی و نتایج رونق تولید ملی کوشش نمایند. ضمن آنکه فرهیختگان و متخصصان جوان در رشته های مختلف می توانند با طراحی ایده های نو، ارائه راهکارهای سرمایه گذاری نوین و دانش بنیان، کارآفرینی، خلاقیت و برنامه ریزی، و... به افزایش تولید محصولات ایرانی و بهبود کیفیت کالای ایرانی کمک کنند.

ج) این جبهه از کلیه دولتمردان و مجریان دستگاههای اجرایی نیز می خواهد تا شعار امسال را به عنوان راهبردی بنیادین و عملیاتی جهت حل بسیاری از مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قلمداد کرده و به منظور تحقق آن در عرصه های مختلف بویژه تولید محصولات اقتصادی و فرهنگی برنامه ریزی لازم را انجام داده و بر حسن اجرای آن اهتمام ورزند. گزارش زمان بندی شده و سریع در این زمینه می تواند در راستای ترغیب مردم به مصرف کالای داخلی و تشویق جوانان به تولید محصول ایرانی کمک نماید. امید است دولت با اهتمام و طراحی لازم در این زمینه بتواند گزارشاتی متفاوت از گذشته در زمینه تحقق شعار سال ارائه و توفیقات خود را با زبان عمل به اطلاع مردم عزیز کشورمان برساند. »