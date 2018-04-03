دادستانی آلمان خواهان استرداد پیگدمون به اسپانیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دادستان ایالت «شلسویگ هولشتاین» (Schleswig-Holstein) آلمان خواستار استرداد «کارلوس پیگدمون» رئیس‌ مخلوع منطقه خودمختار کاتالونیا به اسپانیا شد.

دادستانی این ایالت با صدور بیانیه ای اعلام کرد که درخواست خود مبنی بر استرداد «کارلوس پیگدمون» رئیس‌ مخلوع منطقه خودمختار کاتالونیا به اسپانیا را به دادگاه عالی ایالتی ارائه کرده است.

دادگاه عالی ایالت «شلسویگ هولشتاین» تصمیم نهایی در مورد استرداد پیگدمون به اسپانیا را که از ۲۵ ماه مارس سال جاری میلادی تاکنون در بازداشت به سر می‌برد را خواهد گرفت.

این در حالیست که دادگاه عالی اسپانیا پیش از این برای پیگدمون و ۴ سیاستمدار فراری دیگر در سراسر اروپا حکم بازداشت صادر کرده بود.

«کارلوس پیگدمون» به همراه ۴ وزیر سابق کاتالونیا پس از انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷ و اعلام استقلال یک طرفه به بلژیک فرار کرده بودند.

رهبر سابق ایالت کاتالونیا ۲۵ مارس هنگامی که از دانمارک عازم بلژیک بود در شمال آلمان دستگیر شد.

گفتنی است، پس از آنکه چند ماه پیش پارلمان کاتالونیا قطعنامه استقلال از مادرید را به تصویب رساند، مجلس سنای اسپانیا نیز با رأی به فعال‌سازی ماده ۱۵۵ قانون اساسی، خودمختاری این منطقه را سلب کرد؛ تحولاتی که تنش ها میان دولت مرکزی مادرید و کاتالونیا را وارد مرحله جدیدی کرد. پیگدمون نیز به همراه تنی چند از مقامات نزدیک به خود به بلژیک رفت تا با اتهامات متعدد دولت اسپانیا راهی زندان نشود.