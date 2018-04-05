۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۴۰

وزارت کشور عراق اعلام کرد؛

بازداشت ۷ عنصر تکفیری داعش در جنوب شرق «موصل»

وزارت کشور عراق در بیانیه ای از بازداشت ۷ عنصر تکفیری داعش طی عملیات ویژه نیروهای امنیتی این کشور در جنوب شرق «موصل» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، وزارت کشور عراق گزارش جدیدی را از روند نبرد نیروهای این کشور با تروریسم منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، وزارت کشور عراق اعلام کرده است که نیروهای امنیتی عملیات جدیدی را علیه عناصر باقی مانده داعش در جنوب شرق موصل ترتیب دادند.

طبق اعلام این وزارتخانه نیروهای امنیتی در جریان این عملیات موفق شدند هفت عنصر تکفیری داعش را شناسایی و بازداشت کنند.

در همین ارتباط، یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد که افراد بازداشت شده مقادیر زیادی از تسلیحات نظامی را با خود به همراه داشتند.

