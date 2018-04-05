به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار عصر پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار پارس جنوبی جم و فولاد خوزستان اظهار داشت: اولین بازی سال جدید را در جم برگزار می‌کنیم و برای برد در این مسابقه به میدان خواهیم رفت.

وی با اشاره به اینکه بازی مقابل فولاد خوزستان شش امتیازی است، ادامه داد: با توجه به شکستی که هفته گذشته مقابل سپیدرود رشت متحمل شدیم، مقداری از رقیبانمان برای کسب سهمیه آسیا عقب ماندیم و در این بازی باید جبران کنیم.

هواداران حمایت کنند

سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم خواستار حمایت باشکوه هواداران از تیمش شد و اضافه کرد: این بازی در روز تعطیل و ساعت خوبی برگزار می‌شود و فرصت مناسبی برای حضور گسترده هواداران در ورزشگاه است.

وی تماشاگران را یار دوازدهم تیم فوتبال پارس جنوبی جم دانست و افزود: همه بازیکنان ما به اهمیت بالای این بازی واقف هستند و همه تلاش خود را برای پیروزی در این مسابقه به کار خواهیم گرفت.

همه بازی‌ها حکم فینال دارد

تارتار با بیان اینکه پیروز نشدن در مسابقه فردا امید پارسی‌ها برای کسب سهمیه را کمرنگ می‌کند، خاطرنشان کرد: در صورتی که به پیروزی برسیم و سه امتیاز را کسب کنیم همچنان امیدوار خواهیم بود.

وی با اشاره به انگیزه بالای بازیکنان پارس جنوبی جم برای مسابقه فردا با تیم فولاد خوزستان، بیام کرد: بازی مقابل فولاد خوزستان برای ما اهمیت بیشتری نسبت به مسابقه با تیم پرسپولیس دارد.

سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم تصریح کرد: همه مسابقات باقی‌مانده برای ما حکم یک فینال را دارد و اگر در این مسابقه پیروز نشویم، بردن در مسابقات بعدی هم کمکی به ما نخواهد کرد.

وی در مورد لغو اردوی تیم فوتبال پارس جنوبی جم در اسپانیا نیز گفت: باشگاه تصمیم گرفت که این اردو برگزار شود و سپس هم تصمیم گرفت که اردو برگزار نخواهد شد و تصمیم باشگاه بود.

مشکلات تیم حل شود

تارتار در مورد مسائل و مشکلات مالی باشگاه نیز بیان کرد: قصد ندارم قبل از مسابقه در مورد این مسائل حرفی بزنم امام باید بپذیریم که مسائل مالی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: بازیکنان ما آنقدر باشرف هستند که با تمام وجود برای تیم و برای بردن به میدان می‌روند و در بدترین وضعیت هم همه تمرکزشان روی مسابقه است و امیدواریم مسائل و مشکلات تیم حل شود.

سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم با اشاره به اینکه مصدومیت حسین پورامینی رفع شده است، اظهار داشت: برای مسابقه با فولاد، میثم تیموری مصدوم و مجید علیاری محروم است.

مسابقه دو تیم پارس جنوبی جم و فولاد خوزستان از هفته بیست‌وهفتم لیگ برتر فوتبال کشور روز جمعه از ساعت ۱۹ در ورزشگاه تختی جم برگزار می‌شود.