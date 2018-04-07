مسببان آتش سوزی مجتمع مسکونی شیروان مجازات می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم محمدیاران درباره انتشار خبر آتش سوزی مجتمع مسکونی و سقوط یک خانم در این حادثه اظهار کرد: ماموران آتش نشانی بلافاصله پس از دریافت خبر آتش سوزی در محل حاضر و اقدام به اطفای حریق و نجات جان ساکنین مجتمع کردند.

یاران افزود: در این حادثه یک خانم ۲۳ ساله به علت شکستن نردبان آتش نشانی از طبقه سوم سقوط کرده و با وجود تلاش تیم پزشکی و به کارگیری امکانات درمانی، در اثر شدت ضربه وارده به سر فوت کرد.

وی با اشاره به احتمال عمدی بودن آتش سوزی بیان کرد: در روز حادثه با حضور دادستان و بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شیروان در محل، تحقیقات و بررسی های اولیه انجام شد که پس از تشکیل پرونده نتیجه تحقیقات حاکی از سقوط یک خانم بر اثر شکستن نردبان آتش نشانی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی گفت: عمدی یا غیر عمدی بودن آتش سوزی نیز درحال بررسی است که پس از تکمیل تحقیقات، نتیجه اعلام خواهد شد.

یاران با تاکید بر لزوم تجهیز آتش نشانی به امکانات کافی، مناسب و استاندارد برای اطفای حریق و نجات جان مردم، اظهار کرد: دستگاه قضایی با قدردانی از حضور به موقع عوامل آتش نشانی در محل برای اطفای حریق و نجات ساکنان مجتمع مسکونی با مسببان و مقصران این پرونده برخورد قانونی و قاطعانه خواهد داشت.

در ۱۵ فروردین ماه امسال وقوع آتش سوزی در پارکینگ یک واحد آپارتمانی در شهر شیروان خراسان شمالی، ۱۱ نفر مصدوم برجای گذاشت.