احتمال زوال عقل در زنان دارای آمادگی بدنی بالا ۹۰ درصد کمتر است

به گزارش خبرنگار مهر، محققان پی بردند زنان دارای آمادگی بدنی بالا مبتلا به زوال عقل می شوند، اما در مقایسه با زنان دارای آمادگی جسمی متوسط، به طور میانگین ۱۱ سال بعدتر خواهد بود.

دکتر «هلنا هوردر»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه گوتنبرگ سوئد، در این باره می گوید: «این یافته ها جالب هستند چراکه این امکان وجود دارد که بهبود آمادگی قلبی-عروقی در میانسالی بتواند ابتلا به زوال عقل را به تاخیر انداخته یا حتی از آن پیشگیری کرد.»

در این مطالعه، حدود ۱۹۱ زن با میانگین سنی ۵۰ سال تست ورزش دوچرخه انجام دادند تا اوج توانایی قلبی-عروقی شان اندازه گیری شود.

آنها شش بار از لحاظ ابتلا به زوال عقل مورد آزمایش قرار گرفتند.

نتایج نشان داد ۵ درصد زنان دارای آمادگی بدنی بالا مبتلا به زوال عقل شدند، در حالیکه ۲۵ درصد زنان با آمادگی بدنی متوسط و ۳۲ درصد زنان با آمادگی بدنی پایین مبتلا به زوال عقل شدند.

همچنین زنان با آمادگی جسمانی بالا در مقایسه با زنان با آمادگی بدنی متوسط ۸۸ درصد کمتر در معرض ابتلا به زوال عقل بودند.

هوردر در ادامه می افزاید: «این مسئله نشان می دهد فرآیندهای منفی قلبی-عروقی که ممکن است در میانسالی روی دهند می توانند ریسک زوال عقل را در سنین بالاتر افزایش دهند.»

محققان تاکید می کنند باید مطالعات بیشتری در مورد تاثیر بهبود آمادگی بدنی بر احتمال ابتلا به زوال عقل صورت گیرد.