به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با پرویز فتاح رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) از خدمات این نهاد قدردانی و برنامه های اشتغال زایی کمیته امداد را مهم توصیف کرد و گفت: طرح های توانمندسازی خانواده های تحت حمایت گسترش یابد.

پرویز فتاح، رییس کمیته امداد نیز در این دیدار با تشریح خدمات کمیته امداد و قدردانی از همکاری مجلس و دولت، افزود: امسال بودجه مناسبی به کمیته امداد جهت رسیدگی به امور خانواده های تحت حمایت اختصاص یافته است.

وی افزود: امسال ۱۰ درصد به مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد افزوده می شود ضمن اینکه بخشی از خانواده های پشت نوبت هم تحت حمایت قرار می گیرند.

فتاح گفت: سال گذشته ۲۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع قرض الحسنه بانک ها جهت اشتغال مددجویان کمیته امداد اختصاص پیدا کرد که خوشبختانه نزدیک به ۱۰۰ درصد آن جذب شد ولی در بودجه امسال این رقم به ۱۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است و ما از مجلس و دولت تقاضا داریم در این بخش کمیته امداد را بیشتر حمایت کنند.

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) همچنین با حضور در کمیسیون های اقتصاد، برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقیقات و بهداشت از تلاش های نمایندگان خانه ملت به ویژه اعضا این کمیسیون ها در جریان بررسی بودجه سال ۹۷ تشکر و قدردانی کرد.