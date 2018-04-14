ارتش سوریه: بیشتر موشکهای متجاوزان را منهدم کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در بیانیه صادره از سوی ارتش سوریه در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا به این کشور آمده است: ارتش سوریه موفق شد اکثر موشکهای شلیک شده از سوی دشمن را نابود کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: پدافند هوایی ما با قدرت بالایی توانست اکثر این موشک ها را ساقط کند.

در این بیانیه تاکید شده است: در جریان این تجاوز ۱۱۰ فروند موشک به سمت اهدافی در دمشق و اطراف آن شلیک شد که بیشتر آنها ساقط و یا منحرف شدند. تجاوز سه جانبه در ساعت ۳:۵۵ دقیقه صبح امروز صورت گرفت.

در این بیانیه آمده است: برخی از این موشکها به یکی از ساختمانهای مرکز پژوهشهای برزه اصابت کرد که تنها خساراتی را برجای گذاشت. مسیر موشکهایی که یک پایگاه نظامی در نزدیکی حمص را هدف قرار داده بود منحرف شد و انفجار یکی از این موشکها باعث مجروحیت ۳ غیر نظامی شد.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: ارتش سوریه هم چنان به دفاع از کشور و حفاظت از شهروندان ادامه می دهد و چنین تجاوزاتی مانع مقاومت نیروهای مسلح ما و ادامه اقدامات آنها در از بین بردن عناصر باقی مانده تروریست در امتداد جغرافیای سوریه نمی شود. این تجاوز عزم ما را در دفاع از حاکمیت و امنیت کشور افزایش می دهد.

سه کشور آمریکا انگلیس و فرانسه بامداد امروز در حمله هوایی و موشکی مراکزی را در سوریه مورد هدف قرار دادند. در جریان حمله نظامی آمریکا تاسیسات نظامی «جبل قاسیون» در حومه دمشق که پایگاه «گارد جمهوری» و «لشکر چهارم زرهی ارتش سوریه» است نیز هدف حملات نیروهای ائتلاف امریکا-انگلیس-فرانسه قرار گرفته است.

بر این اساس مرکز تحقیقاتی جمرایا وابسته به «مرکز تحقیقات و مطالعات علمی سوریه» (SSRC) دیگر هدف حملات اولیه ائتلاف امریکا-انگلستان-فرانسه به سوریه بوده است. این مرکز که در «ریف دمشق» واقع شده، در ماه دسامبر نیز هدف حملات موشکی رژیم اسرائیل قرار گرفته بود.