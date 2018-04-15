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۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۷:۵۸

معاون صنعت، معدن وتجارت بوشهر:

معرفی کالاهای تولیدی استان بوشهر/ زمینه توسعه صادرات فراهم می‌شود

معرفی کالاهای تولیدی استان بوشهر/ زمینه توسعه صادرات فراهم می‌شود

بوشهر - معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر گفت: با اجرای برنامه‌های مختلف، زمینه توسعه صادرات غیر نفتی در استان بوشهر فراهم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محمدزاده بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام سال حمایت از کالای ایرانی اظهار داشت: تحقق این هدف مهم و عمل به این شعار نیازمند تلاش همگانی است.

وی با بیان اینکه ترویج و تبلیغ محصولات تولید داخل و توسعه صادرات غیر نفتی یک نیاز ضروری است، تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه‌های معرفی کالاهای ایرانی نقش مهمی در این راستا خواهد داشت.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر بیان کرد: در همین راستا طی سال جاری ۱۳ نمایشگاه تخصصی در استان بوشهر برگزار خواهد شد که برنامه‌ریزی لازم در این زمینه انجام شده است.

وی افزود: این نمایشگاه‌های تخصصی در زمینه‌های صنعت، معدن،  صنایع کشاورزی، صنایع دریایی، صنایع دستی و گردشگری، نفت و گاز و پتروشیمی، تجارت، بازرگانی برگزار خواهد شد.

محمدزاده از برگزاری نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان و بازیهای فکری خبر داد و خاطرنشان کرد: از دیگر نمایشگاه‌ها می‌توان به لوازم خانگی صوتی تصویری، مبلمان و صنعت چوب، حمل و نقل، امور گمرکی، بنادر و دریانوردی اشاره کرد.

وی ادامه داد: برپایی نمایشگاه فرش ماشینی و موکت و کفپوش، انرژی با محوریت آب، برق و گاز، صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته، دام و طیور، شیلات، آبزیان و جشنواره غذاهای دریایی، الکامپ و تلکامپ، فن‌آوری‌های نوین، فرش دستباف، پزشکی و دندانپزشکی و دارو سازی، صنعت خودرو و  نمایشگاه خدمات شهری نیز از دیگر برنامه‌های نمایشگاهی است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر اظهار داشت: حضور نمایندگان تولیدکنندگان استان در نمایشگاه‌های خارجی و اعزام هیئت‌های تجاری به خارج و پذیرش هیئت‌های تجاری خارجی از دیگر برنامه‌ها است.

کد مطلب 4271702

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