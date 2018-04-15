به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محمدزاده بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال حمایت از کالای ایرانی اظهار داشت: تحقق این هدف مهم و عمل به این شعار نیازمند تلاش همگانی است.
وی با بیان اینکه ترویج و تبلیغ محصولات تولید داخل و توسعه صادرات غیر نفتی یک نیاز ضروری است، تصریح کرد: برگزاری نمایشگاههای معرفی کالاهای ایرانی نقش مهمی در این راستا خواهد داشت.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر بیان کرد: در همین راستا طی سال جاری ۱۳ نمایشگاه تخصصی در استان بوشهر برگزار خواهد شد که برنامهریزی لازم در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: این نمایشگاههای تخصصی در زمینههای صنعت، معدن، صنایع کشاورزی، صنایع دریایی، صنایع دستی و گردشگری، نفت و گاز و پتروشیمی، تجارت، بازرگانی برگزار خواهد شد.
محمدزاده از برگزاری نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان و بازیهای فکری خبر داد و خاطرنشان کرد: از دیگر نمایشگاهها میتوان به لوازم خانگی صوتی تصویری، مبلمان و صنعت چوب، حمل و نقل، امور گمرکی، بنادر و دریانوردی اشاره کرد.
وی ادامه داد: برپایی نمایشگاه فرش ماشینی و موکت و کفپوش، انرژی با محوریت آب، برق و گاز، صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته، دام و طیور، شیلات، آبزیان و جشنواره غذاهای دریایی، الکامپ و تلکامپ، فنآوریهای نوین، فرش دستباف، پزشکی و دندانپزشکی و دارو سازی، صنعت خودرو و نمایشگاه خدمات شهری نیز از دیگر برنامههای نمایشگاهی است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر اظهار داشت: حضور نمایندگان تولیدکنندگان استان در نمایشگاههای خارجی و اعزام هیئتهای تجاری به خارج و پذیرش هیئتهای تجاری خارجی از دیگر برنامهها است.
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