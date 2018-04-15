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۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۲۰:۱۳

کونستانتین: داوری به سود ایران بود

کونستانتین: داوری به سود ایران بود

مدیر تیم ملی فوتسال بانوان اوکراین پس از شکست برابر ایران از عملکرد داور این بازی انتقاد کرد.

به خبرنگار مهر، کونستانتین مدیر تیم های ملی اوکراین پس از برگزاری نخستین دوستانه با تیم ملی فوتسال بانوان ایران که عصر امروز یکشنبه در سالن فدراسیون هندبال برگزار و به برتری 4 بر یک ایران انجامید گفت: تیم ملی فوتسال ایران تیمی قوی و جنگنده است و بازی خوب و هیجانی را شاهد بودیم. درحالی که این یک دیدار دوستانه بود اما ظاهرا داوری به سود ایرانی ها بود. 

وی ادامه داد: این یک بازی تدارکاتی بود و ما تنها درحال حاضر برای انجام این رقابت به ایران امده ایم و دیگر برنامه آماده سازی خاصی نداریم. فردا نیز پیش از بازی دوم مقابل ایران یک دیدار دوستانه را مقابل تیم ملی تایلند برگزار خواهیم کرد. 

کد مطلب 4271801
رضا خسروي

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