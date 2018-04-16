بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال آقایان از سوی سید محمد نام الشریعه، سرمربی تیم ملی فوتسال به شرح زیر اعلام شد:

* امین نصرالله زاده، میلاد قنبرزاده، میثم خیام و مسعود محمدی از آذرخش

* حمید ره انجام از راه ساری

* مسلم اولاد قباد از تاسیسات

* سعید احمد عباسی، محمد زارعی و علی اصغر حسن زاده از گیتی پسند

* توحید لطفی، مرتضی عزتی، علی عسکری از مس

* سینا پرکاس از راه ساری

* مصطفی نعمت وند از قرچک

* طاها نعمتیان از آتلیه قم

* مهدی کریمی از ساوه

* سجاد بابایی، بهزاد عظیمی و شهاب طالبی از حفاری

* محمد طاهری از بانک بیروت

بازیکنان فوق باید قبل از ظهر روز ۳ اردیبهشت ماه در محل مرکز ملی فوتبال خود را به کادر فنی معرفی کنند.