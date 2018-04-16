سرلشکر موسوی فرارسیدن ۲۹ فروردین روز ارتش را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش به مناسبت فرارسیدن ۲۹ فروردین روز ارتش و گرامیداشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی پیام تبریکی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

جشن ملی ۲۹ فروردین، روز ارتش و بزرگداشت حماسه‌آفرینی‌های نیروی زمینی قهرمان که امسال با اعیاد بزرگ شعبان بویژه ولادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و روز پاسدار مقارن شده است را به همه هموطنان عزیز، نیروهای مسلح و همرزمان فداکارم در ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می‌کنم.

۳۹ سال پیش، در زمانی که کمتر کسی به عمق دلبستگی و عشق ارتشیان به اسلام و سربلندی و عزت ایران واقف بود، حضرت امام (ره)، آن پیر فرزانه و رهبر مدبر، با اعلام روز ارتش، مردم و ارتش را با اکسیر انقلاب به هم پیوند زد و اولین برگ تاریخ پرافتخاری را ورق زد که هر برگ آن برای ملت ایران عزت‌آفرین و مایه مباهات است.

پیش قراولی ارتش در مبارزه با ضد انقلاب از همان روزهای اول، ایستادگی تاریخی و مثال‌زدنی ارتش در مقابل تجاوز بعثی‌ها و سرانجام به خاک مالیدن پوزه متجاوز، با تقدیم ۴۸ هزار شهید گلگون کفن، برقراری امنیت آسمان ایران عزیز در طول ۴۰ سال با گشت‌های شبانه‌روزی نیروی هوایی و چشمان بیدار پدافند، به اهتزاز درآوردن پرچم اقتدار ایران در آب‌های آزاد و پهنه اقیانوس‌ها با نیروی دریایی، امن نگه داشتن مرزها با نقطه عطف سد ورود داعش در مرزهای غربی با نیروی زمینی و آمادگی دائمی همه نیروها برای برخورد با هرگونه تجاوز؛ تنها بخشی از نتایج تصمیم آن اراده مبارک حضرت امام خمینی (ره) است.

عملیات مردم یاری و ابراز عشق به مردم در حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، برف و یخبندان و آتش‌سوزی و نیز رسیدگی‌های بهداشتی و درمانی و سازندگی در مناطق محروم؛ جلوه دیگری از برکت احیای ارتش است.

نقش ارتش در دفاع از حریم حرم‌ها، روایت هیجان‌انگیزی دارد که در زمان مقتضی به نحو شایسته بازگو خواهد شد.

بیهوده نیست که بویژه در ماه‌های اخیر بوق‌های شیطان و منافقین، هجمه‌های مستقیم و عملیات روانی فریبکارانه و دغل‌ بازانه علیه ارتش را شدت بخشیده‌اند. به یاری خداوند بزرگ، بصیرت ارتش ولایتمدار و ملت ارتش دوست ایران که همواره فرزندان ارتشی را مدیون محبت‌های خود کرده‌اند، ارتش بر این توطئه‌ها نیز فائق خواهد آمد و روسیاهان منافق و پادوهای نظام سلطه رسوا خواهند شد.

ارتش ارزش محبت‌ها و پشتیبانی‌های اقشار گوناگون ملت بزرگ ایران را می‌داند و به پاس این بزرگواری‌ها، جان بر کف؛ خدمتگزاری و پشت‌گرمی این مردم با فرهنگ را ضامن سربلندی خود می‌داند.

امروز ارتش معنویت‌محور، با سه بُعد انضباط، توانایی و آمادگی بیش از سال‌های قبل دارای روحیه و انگیزه و بی‌قرار اجرای ماموریت است.

به پیشگاه فرمانده معظم کل قوا، اعلام آمادگی و بی‌تابی آحاد رزمندگان ارتش را معروض می‌دارم، با تعظیم در مقابل مقام والای شهدا و خانواده‌های محترم آنها، جانبازان عزیز، آزادگان صبور و پیشکسوتان و بازنشستگان گرانقدر، دست و بازوی همرزمان عزیزم را می‌بوسم و قدردان نقش تعیین‌کننده خانواده‌های فهیم و صبور آنها هستم و برای همه، سالی پر خیر و برکت آرزو می‌کنم.

والسلام و علیکم و رحمه الله و برکاته

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد سید عبدالرحیم موسوی