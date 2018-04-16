سهم صفر درصدی ایران از بازار جهانی بذر تراریخته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، قاسم حسینی سالکده با تشریح گزارشی از فعالیتهای تحقیقاتی این پژوهشگاه در قالب چهار پژوهشکده در کرج، تبریز، اصفهان، رشت و مشهد، اظهار داشت: زمینه های عمده فعالیت پژوهشگاه شامل انتقال ژن، فیزیولوژی ملکولی، تحقیقات میکروبیک، نانوتکنولوژی، کشت بافت، زیست شناسی سامانه ها، دام، طیور و آبزیان، متابولیت های ثانویه و صنایع غذایی است.

وی با بیان اینکه محور برنامه های پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هم مبتنی بر مقابله با تنش های محیطی، افزایش کمی و کیفی تولیدات، توجه به محیط زیست و سلامت و ذخایر ژنتیکی است، خاطرنشان کرد: در بسیاری از پروژه های تحقیقاتی، بخش خصوصی از آغاز طرح در کنار محققان است و اسکیل آپ و توسعه طرح تضمین شده و اساسا ایجاد و تقویت شرکتهای دانش بنیان از سیاستهای محوری ما است. براین اساس نخستین مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی کشور را چند ماه پیش در رشت راه اندازی کرده ایم.

حسینی سالکده با ابراز تاسف از این که هنوز از سوی برخی بخش ها در کشور به پژوهش به عنوان مقوله ای لوکس نگاه می شود اظهار داشت: این در حالی است که طبق شاخص های بین المللی اگرچه در زمینه فناوری های بخش کشاورزی در رتبه ۷۶ دنیا هستیم ولی از لحاظ اثرگذاری و برگشت محصول رتبه شانزدهم را در اختیار داریم. یعنی از لحاظ برگشت سرمایه به ازای هزینه اختصاص یافته به تحقیقات این حوزه جزو بهترین کشورهای دنیا هستیم.

معاون پژوهشگاه بیوتکنولوژی تصریح کرد: خروجی پیش بینی شده به ازای هر یک میلیارد تومان سرمایه گذاری هزینه ای در تحقیقات این حوزه در آمریکا، ۰.۱۵ دانش فنی و نوآوری، ۰.۰۵ پتنت بین المللی، ۰.۰۳ قرارداد انتقال فناوری و ۲۵ میلیون تومان درآمدزایی برای دانشگاه یا مرکز پژوهشی مربوطه است. این شاخص ها در ایران به ترتیب ۲ دانش فنی و نوآوری، ۰.۳ پتنت بین المللی، ۱.۲ قرارداد انتقال فناوری و ۳۲ میلیون تومان درآمدزایی است که قصد داریم میزان خروجی فناورانه پژوهشگاه به ازای سرمایه گذاری هزینه ای را از این ارقام هم بالاتر ببریم.

حسینی سالکده طرح خودکفایی تولید غده بذری عاری از ویروس ارقام مختلف سیب زمینی با فناوری کشت بافت و طرح تولید نهال سیب مالینگ را از جمله طرح های تحقیقاتی با اثرگذاری اقتصادی بالا عنوان کرد و گفت: با تولید و واگذاری دانش فنی غده بذری عاری از ویروس سیب زمینی و واگذاری رایگان دانش فنی آن به ۲۵ شرکت دانش بنیان، کشور در زمینه تامین این بذر به خودکفایی رسیده ایم.

به گفته وی این طرح، تنها تا سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۲۹ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور به همراه داشته است. با اجرای طرح تولید نهال سیب مالینگ و واگذاری آن به ۹ شرکت خصوصی ۷۲ میلیارد تومان از محل افزایش تولید عائد کشور می شود.

وی با بیان این که تراریزش به عنوان یکی از موثرترین و مناسبترین روشهای اصلاح ژنتیکی در عرضه کشاورزی جهانی مورد توجه قرار دارد اظهار داشت: بررسی بازار جهانی بیوتکنولوژی کشاورزی نشان می دهد در سال ۲۰۱۷ بازار جهانی بذر تراریخته به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسیده که به دلیل مشکلات موجود متاسفانه سهم ما از این بازار کلان، صفر است.