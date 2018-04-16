واحدهای تولیدی آذربایجان غربی توانمندسازی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، جعفرصادق اسکندری اظهارداشت:تمامی اقدامات لازم برای توانمندسازی واحدهای تولیدی از قبیل آموزش، ارتقا بهره‌وری، کمک به بازسازی و نوسازی ماشین‎آلات از طریق سازمان و مدیران واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به شعار سال و ضرورت حمایت از تولید داخلی، در جهت پیگیری کالاهای مورد رغبت در بازارها و تنوع بخشی به کالاهای تولیدی برای مصرف داخلی و صادرات افزود: در این رابطه تمامی اقدامات لازم برای توانمندسازی واحدهای تولیدی از قبیل آموزش، ارتقا بهره‌وری، کمک به بازسازی و نوسازی ماشین‎آلات از طریق سازمان و مدیران واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد.

اسکندری افزود: در سال ۱۳۹۶ سه فقره تسهیلات مختلف برای واحدهای تولیدی تخصیص یافت که سهم آذربایجان غربی از این تسهیلات به ترتیب شامل تسهیلات رونق تولید به مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال، تسهیلات اشتغال پایدار روستایی به مبلغ چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال و تسهیلات اشتغال فراگیر به مبلغ هفت هزار میلیارد ریال بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی تصریح کرد: برابر ساز و کارهای تعریف شده متقاضیان ضمن ثبت درخواست خود در سامانه‌های مربوطه در صورت احراز شرایط لازم و مندرج در دستورالعمل‌ها، به وسیله کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال استان به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از بازار کار و اشتغال برای بهبود فضای کسب و کار در استان بیان کرد: در این زمینه انجام تمامی فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام می گیرد که از جمله آنها کاهش زمان صدور مجوز، تمامی مراحل غیرضروری برای صدور مجوزها حذف و تمام فرآیندهای مربوط به جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری و مجوزهای ورودی و معافیت‌ها در کمترین زمان ممکن است.