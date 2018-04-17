جدیدترین پوستر «به وقت شام» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم سینمایی به وقت شام، پوستر فیلم سینمایی «به وقت شام» بر اساس طرحی از خانه طراحان انقلاب اسلامی منتشر شد.

فیلم سینمایی «به وقت شام» در آستانه فروش ۹ میلیاردی قرار دارد. هادی حجازی فر و بابک حمیدیان بازیگران اصلی این فیلم هستند و به همراه آنها، جمعی از بازیگران مطرح سوری و لبنانی نیز در فیلم ایفای نقش می‌کنند.

جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی کیا روایتی است از گروگانگیری دو خلبان ایرانی توسط گروه تروریستی داعش درسوریه ... .

«به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمد خزاعی، جدیدترین محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و موفق به نامزدی در ۸ رشته و دریافت سیمرغ در سه رشته کارگردانی، موسیقی متن و صداگذاری شد.