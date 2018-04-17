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۲۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۵۲

جدیدترین پوستر «به وقت شام» رونمایی شد

جدیدترین پوستر «به وقت شام» رونمایی شد

تازه ترین پوستر فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در آستانه فروش ۹ میلیاردی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم سینمایی به وقت شام، پوستر فیلم سینمایی «به وقت شام» بر اساس طرحی از خانه طراحان انقلاب اسلامی منتشر شد.

فیلم سینمایی «به وقت شام» در آستانه فروش ۹ میلیاردی قرار دارد. هادی حجازی فر و بابک حمیدیان بازیگران اصلی این فیلم هستند و به همراه آنها، جمعی از بازیگران مطرح سوری و لبنانی نیز در فیلم ایفای نقش می‌کنند.

جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی کیا روایتی است از گروگانگیری دو خلبان ایرانی توسط گروه تروریستی داعش درسوریه ... .

«به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمد خزاعی، جدیدترین محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و موفق به نامزدی در ۸ رشته و دریافت سیمرغ در سه رشته کارگردانی، موسیقی متن و صداگذاری شد.

کد مطلب 4273729
عطیه موذن

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