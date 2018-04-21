سیدضیاء هاشمی تهیه کننده فیلم سینمایی «امیر» به کارگردانی نیما اقلیما در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «امیر» از جمله فیلم های خاص به شمار می رود به همین دلیل چندان به اکران این فیلم به صورت عمومی فکر نمی کنیم.

وی ادامه داد: برنامه اصلی ما حضور این فیلم در جشنواره های جهانی است به همین منظور یک تیم کارشناسی برای شناسایی جشنواره های مناسب خارجی در نظر گرفته ایم.

این تهیه کننده سینما با اشاره به اینکه «امیر» داستان معمولی زندگی مردم را با یک نگاه جدید به تصویر کشیده است، تاکید کرد: برای جشنواره های مختلف خارجی درخواست دادیم که به زودی نتایج آن اعلام می شود.

هاشمی در پایان گفت: چند فیلمنامه در دستور کار خود قرار داده ام که در صورت انجام به موقع کارها در ۶ ماه اول سال یک اثر سینمایی را جلوی دوربین ببرم.

میلاد کی مرام، هادی کاظمی، مصطفی قدیری، بهدخت ولیان، روشنک سه قلعه گی، وحید منافی، مهدی عامل هاشمی، سحر دولتشاهی و آرتین گلچین ترکیب بازیگران فیلم «امیر» را تشکیل می دهند.