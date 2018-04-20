جعفر مختاریفر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار پیش روی استقلال مقابل ذوب آهن اظهار داشت: هرچند این یک بازی تمام ایرانی است، اما یک بازی در کلاس بالای آسیا خواهد بود. استقلال و ذوب آهن هم در لیگ برتر و هم در لیگ قهرمانان آسیا عملکرد قابل قبولی داشتند. البته فوتبال یک ورزش غیر قابل پیش بینی است. اما مشاهدات ما نشان می‌دهد کفه ترازو در این بازی به نفع استقلال باید سنگینی کند و شانس آبی پوشان به مراتب بیشتر از حریفش است. من به شخصه دلم نسبت به این بازی روشن است و تصورم این است در پایان ۱۸۰ دقیقه تلاش دو تیم این استقلال است که راهی مرحله بعدی می‌شود.

کاپیتان سابق آبی پوشان در خصوص ترمیم نقاط قوت این تیم برای مراحل بالاتر لیگ قهرمانان آسیا بیان داشت: اجازه بدهید در این خصوص فقط شفر صحبت و تصمیم گیری کند. قطعا تیم نقاط ضعفی دارد که نیاز به ترمیم داشته باشد. اما هرگونه تشخیص، تصمیم گیری و اظهار نظر بر عهده شفر است تا تعدد سلیقه در این خصوص پیش نیاید و کار سخت نشود.

مختاریفر در خصوص ادامه روند آبی پوشان در آسیا بیان داشت: این تیم پتانسیل رسیدن به فینال این دوره از لیگ قهرمانان را دارد. شفر کارش را بلد است و تاکنون به خوبی این تیم را مدیریت کرده و به نظرم اگر حمایت از تیم روند خوبی داشته باشد، این تیم تا فینال آسیا بالا می رود.