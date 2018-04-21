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۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

مدیرکل ارشاد همدان:

چهره‌های فرهنگ و هنر استان همدان تجلیل می‌شوند

چهره‌های فرهنگ و هنر استان همدان تجلیل می‌شوند

همدان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری برنامه «صبای سرو»، آئین تجلیل از چهره‌های فرهنگ و هنر استان در همدان خبر داد.

فاضل عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در راستای اجرای سیاست های هدایت و حمایت از برگزیدگان و استعدادهای فرهنگی و هنری با توجه به برگزاری برنامه های صبای جوانی و صبای حکمت در سال های گذشته در  نظر دارد نسبت به شناسایی و تجلیل از افراد برجسته و سرآمد در گروه سنی ۳۵ تا ۶۰ سال  در حوزه های فرهنگ و هنر، آئین «صبای سرو» را همدان برگزار کند.

عبادی با بیان اینکه آیین نامه این برنامه منتشر شده و در اختیار گروه های فرهنگی و هنری قرار گرفته است، گفت: افراد واجد شرایط این آیین نامه می توانند با در دست داشتن مدارک مربوطه و تکمیل فرم ثبت نام در شهرستان‌های تابعه به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها و در شهر همدان به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مراجعه نمایند.

وی صیانت و پاسداشت سرمایه های فرهنگی و هنری استان، حمایت مادی و معنوی از استعدادهای فرهنگی و هنری، ایجاد روحیه نشاط در برگزیدگان و منتخبین فرهنگ و هنر استان، فراهم آوردن زمینه حضور دسته جمعی برگزیدگان فرهنگ و هنر به منظور ارتباط و تعامل با یکدیگر و فراهم آوردن زمینه مناسب برای ترغیب و تشویق به فعالیت های فرهنگی و هنری را از اهداف برگزاری این برنامه دانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه «صبای سرو» مرداد ماه امسال برگزار خواهد شد، افزود: ۲۰ خرداد ماه، آخرین مهلت ارسال مدارک و مستندات است.

کد مطلب 4276490

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