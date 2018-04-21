«جشن بهار» با محوریت زمین پاک در هفته اصفهان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، مراسم افتتاحیه برنامه های هفته فرهنگی اصفهان روز یکشنبه دوم اردیبهشت ساعت ۲۰ در تالار کوثر برگزار می شود.

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از سوم تا نهم اردیبهشت ماه ویژه برنامه های هفته فرهنگی اصفهان را با شعار شهری که دوستش دارم در نقاط مختلف شهر ویژه عموم شهروندان برگزار می کند.

در همین راستا مراسم افتتاحیه ویژه برنامه های هفته فرهنگی اصفهان روز یکشنبه دوم اردیبهشت ساعت ۲۰ در تالار کوثر برگزار می شود.

قرائت قرآن، پخش سرود ملی، سخنرانی قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان، اجرای تکنوازی ویلون و تنبک با حضور استاد چناریان، شعرخوانی استاد نحوی، اجرای موسیقی مقامی از جمله بخش های این مراسم است.

در این برنامه اثر نقاشی آبرنگ توسط استاد مطیع در یک مراسم نمادین به تصویر کشیده می شود تا با امضای مسئولین در آغاز هفته فرهنگی اصفهان به یادگار بماند.

ورود در این برنامه برای عموم شهروندان آزاد و رایگان بوده که علاقه مندان برای حضور در مراسم می توانند به محل تالار کوثر واقع در سه راه حکیم نظامی مراجعه کنند.

جشن بهار به مناسبت روز جهانی زمین پاک در مکان های باغ فدک، گذر فرهنگی چهارباغ و مجموعه تفریحی صفه برگزار می شود.

جشن بهار یکی از ویژه برنامه های هفته فرهنگی اصفهان است که به مناسبت روز جهانی زمین پاک با شعار نه به پلاستیک، دوم اردیبهشت ماه در باغ فدک، گذر فرهنگی چهارباغ و مجموعه تفریحی صفه برگزار می شود.

باغ فدک روز یکشنبه از ساعت ۹ تا ۱۱ میزبان ۲۰۰ دانش آموز از مدارس اصفهان است که در ابتدا به پاکسازی فضای باغ می پردازند و پس از آن در جشن زمین پاک حضور می یابند.

گذر فرهنگی چهارباغ نیز به عنوان دومین مکان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ میزبان عموم شهروندان است تا بر روی سازه ای که از سوی سازمان خدمات شهری نصب شده با محوریت زمین پاک نقاشی کشیده و از نمایشگاه روزنامه دیواری های منتخب مدارس پیرامون نه به پلاستیک دیدن کنند.

پاکسازی منطقه کوه صفه با همکاری سمن ها و شهروندان و قراردادن کیسه های زباله جمع آوری شده در محل اجتماعات صفه جهت آگاهی بخشیدن به شهروندان به منظور جلوگیری از استفاده کمتر از پلاستیک و در انتها برگزاری جشن با بخش های موسیقی، استندآپ، آکروبات و ... از جمله برنامه های مجموعه تفریحی صفه در جشن بهار است.

لازم به ذکر است؛ برنامه جشن بهار به منظورآگاهی بخشیدن به شهروندان در روز زمین پاک و یادآوری جهت استفاده کمتر از پلاستیک، در روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه از شمال شهر آغاز شده و تا جنوب شهر ادامه می یابد تا تمامی شهروندان شهر در این امر حضور داشته باشند.