خبرگزاری مهر - گروه استان ها:ایلام با بیش از ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک و میزبانی سالانه از میلیون‌ها زائر اربعین، نبض تپنده پدافند غیرعامل، امنیت غذایی و کریدور تجاری غرب کشور است؛ اما زیرساخت‌های جاده‌ای این استان سال‌هاست در گرداب تخصیص‌های قطره‌چکانی، وعده‌های نیمه‌کاره و مطالبات انباشته پیمانکاران دست‌وپا می‌زند.

اگرچه در ماه‌های اخیر موتور خاموش برخی پروژه‌ها با چانه‌زنی‌های محلی و جذب اعتبارات استانی مجدداً روشن شده، اما پرسش اساسی مردم و افکار عمومی ایلام از پایتخت‌نشینان همچنان بی‌پاسخ مانده است: چرا استانی که بار ترافیک بین‌المللی و ملی اربعین را به دوش می‌کشد، هنوز برای تکمیل ۱۶۸ کیلومتر راه و اتصال ریلی باید چشم‌انتظار ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار ملی باشد؟

جاده‌های کوهستانی ایلام دیگر فرصتی برای آزمون و خطا ندارند؛ زمان پاسخگویی و عمل فرا رسیده است.

۳۱ پروژه در تقاطع امید و کمبود اعتبار؛ توسعه در گرو تزریق ۲۰ همت بودجه ملی

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به مطالبات مردمی پیرامون سرنوشت راه‌های ناتمام استان اظهار داشت:مطالبه مردم برای داشتن جاده‌های استاندارد و امن کاملاً برحق است. در حال حاضر ۳۱ طرح راه‌سازی به طول ۲۳۷ کیلومتر در سراسر استان در دست اجرا داریم که حجم کلی قراردادهای آنها به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از این تعداد، ۱۱ طرح جزو مصوبات سفر ریاست‌جمهوری است که مقرر شده طی سه سال، ۶.۶ همت اعتبار به آنها تزریق شود.

جعفر رفیعی با تشریح محورهای پرخطر و پیشرفت آنها افزود:با تلاش‌های صورت‌گرفته و جذب ۱۲۸ درصدی اعتبارات سال گذشته، توانستیم ۴۲.۵ کیلومتر راه چهارخطه را تکمیل کنیم. هم‌اکنون در محور استراتژیک ایلام – حمیل از ۴۰ کیلومتر تعریف‌شده، ۱۹ کیلومتر به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: در محور ایلام – صالح‌آباد ۲.۵ کیلومتر از قطعه رانشی ماربره اجرا شده و در محور ایلام- دره‌شهر (تونل رازیانه و واریانت چشمه‌شیرین) کار در جریان است. همچنین بزرگراه ۸۳ کیلومتری دهلران- اندیمشک با ۱۵ کیلومتر بهره‌برداری‌شده و ۳۴ کیلومتر زیرسازی ریلی از سمت اسلام‌آباد و ایوان به‌طور جدی پیگیری می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد:واقعیت این است که برای تکمیل کامل ۱۶۸ کیلومتر باقیمانده از طرح‌های جاده‌ای و ریلی استان، به رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت)اعتبار نیاز است. اگر دولت و وزارت راه تخصیص این منابع ملی را تضمین نکنند، سرعت اتمام این طرح‌های حیاتی با مشکل مواجه خواهد شد.

ایمن‌سازی ۳۵۰۰ کیلومتر جاده کوهستانی؛ راهداری نیازمند منابع پایدار برای حذف نقاط حادثه‌خیز

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام، با اشاره به بار سنگین نگهداری جاده‌های استان و چالش اعتبارات راهداری گفت:ایلام دارای ۳ هزار و ۵۱۴ کیلومتر راه (شامل ۱۸۰ کیلومتر بزرگراه، ۲۲۶ کیلومتر راه اصلی و بیش از ۱۹۰۰ کیلومتر راه روستایی) است. توپوگرافی کوهستانی و تردد سنگین ناوگان جاده‌ای، استهلاک مسیرها را دوچندان کرده و نگهداری این محورها نیازمند اعتبارات مستمر و ویژه است؛ در حالی که امسال با کاهش اعتبارات مصوب مواجه بوده‌ایم.

حیدر دشتی پور با اشاره به اقدامات شبانه‌روزی صورت‌گرفته در حوزه بهسازی و آسفالت محورها افزود:با وجود تمامی محدودیت‌ها، اولویت ما حفظ کیفیت رویه راه‌ها بوده است. از ابتدای سال تاکنون بیش از **۱۶۶ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی و میکروسرفیسینگ در جاده‌های استان اجرا شده، بیش از ۸ هزار تن لکه‌گیری در نقاط آسیب‌دیده انجام گرفته و بهسازی راه‌های روستایی نظیر محور پرتردد روستای "چالاب خشک" به سرانجام رسیده است.

دشتی‌پور در خصوص ارتقای تجهیزات ایمنی و هشداری جاده‌ها تاکید کرد:برای کاهش سوانح و مهار نقاط پرحادثه، بیش از ۱ هزار و ۳۵۰ کیلومتر خط‌کشی در جاده‌های مواصلاتی، ۷ کیلومتر روشنایی در مقاطع مه‌گیر و حساس اجرا و بالغ بر ۱۳ هزار و ۳۰۰ تجهیز ایمنی اعم از نیوجرسی، رفلکتور و علائم هشداردهنده نصب شده است.

دشتی پور اضافه کرد:علاوه بر این، ۲۲۷ سامانه هوشمند جاده‌ای فعال است تا نظارت بر ترددها لحظه‌ای باشد. اما تأکید می‌کنیم که بدون توسعه بزرگراه‌ها و اصلاح هندسی مسیرها، بار ایمنی جاده‌ها به تنهایی بر دوش راهداری خواهد ماند و این بخش نیازمند نگاه حمایتی ملی است.

تلاش‌های اخیر مدیران بومی برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و احیای مطالبات پیمانکاران قابل تقدیر است، اما نباید به عنوان نقطه پایان قلمداد شود.

جاده‌های ایلام، آوردگاه ملی و پیشانی آبروی کشور در بزرگترین اجتماع مذهبی جهان است.

شایسته نیست مردم استانی که سینه ستبر دفاع مقدس بوده‌اند و امروز میزبان میلیونی زوار هستند، برای افتتاح چند کیلومتر بزرگراه یا اتصال به راه‌آهن سال‌ها در صف وعده‌ها منتظر بمانند.

نمایندگان مجلس، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه باید بدانند که تخصیص ۲۰ همت اعتبار برای تکمیل شریان‌های ایلام یک هزینه استانی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای امنیت، اقتصاد و ترانزیت کل کشور است؛ مطالبه‌ای که رسانه‌ها و مردم غیور ایلام تا به سرانجام رسیدن بند بند آن، از پای نخواهند نشست.