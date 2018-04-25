مجید شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار کتاب «سبیل شاه عباس» از سوی نشر خطخطی خبر داد و افزود: این کتاب در سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه خواهد شد و دو داستان طنز به نام‌های «سبیل شاه عباس» و «شهری با یک ساندویچ بزرگ» را دربرمی گیرد که برای نوجوانان نوشته ‌شده است.

نویسنده کتاب «سبیل شاه عباس» در پاسخ به این که چرا قالب طنز را در نوشتن این دو داستان انتخاب کرده گفت: یک سری آثار هنری و ادبی بر شانه کارهای پیش از خود ایستاده اند. برای مثال ما حکایت های بسیار درباره شاه عباس و شب گردی ها و ازدواج های متعددش شنیده ایم. همچنین حکایت هایی از افواه مردم به گوش ما رسیده که شاه عباس، لباس مبدل بر تن می کرده و به میان مردم می رفته و درباره خود و شیوه درشمار تاریخ شفاهی است؛ من همه این داستان ها را مرور کرده و نگاهی طنزآلود به آن داشته ام.

به گفته شفیعی، همه قصه ها گفته شده و داستان تازه ای وجود ندارد آنچه تازگی دارد زاویه نگاه و چگونگی پرداخت ماست. او ادامه داد: من در این کتاب به روایت طنزآمیز داستان ها و روایت ها درباره شاه عباس پرداخته ام و این چگونه شیوه حکومت داری و روح حاکم بر زمان او را به سمت دیکتاتوری می برد و تنها یک «سبیل» از او باقی می ماند که درپی جاودانگی است. در داستان «شهری با یک ساندویچ بزرگ» هم همین نگاه طنزآلود و همین میل به جاودانگی وجود دارد.

این نویسنده کودک و نوجوان به قابلیت ها و جذابیت های زبان طنز اشاره و بیان کرد: همه گروه های سنی با طنز ارتباط برقرار می کنند و این طنز است که کسی چون شاه عباس را از «عالم آرای عباسی» پایین می کشد و نقد می کند و من این ویژگی طنز را دوست دارم ضمن این که مخاطبان هم با زبان طنز، بیشتر و بهتر ارتباط برقرار می کنند.

شفیعی افسانه ها را قصرهایی پر از دالان ها و اتاق های مخفی دانست و افزود: افسانه ها، شبیه قصری با دالان های تو در تو و اتاق های مخفی هستند و آدم ها در هیچ دوره از تاریخ از قصه ها خسته نمی شوند چراکه در هر زملن و مکانی، برداشت خاص خود را از یک قصه یا افسانه داشته باشند.

او همچنین از چاپ چهارم» ماه پیشانی قصه ما» خبر داد و افزود: این داستان توسط انتشارات منادی تربیت به چاپ رسیده و در سی و یکمین نمایشگاه کتاب ارائه می شود. همچنین منظومه «فرهاد و شیرین» وحشی بافقی را برای نخستین بار برای نوجوانان بازنویسی کرده ام که آن هم در نمایشگاه کتاب در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

شفیعی، خواندن افسانه ها و ادبیات کهن را راهی برای شناخت هویت و فرهنگ دانست و گفت: باید به کنکاش گذشته پرداخت و هویت تاریخی و فرهنگی خود را شناخت. مطالعه متون ادبی و داستان‌های شاهنامه و مثنوی و افسانه‌ها و اسطوره‌ها، روش موثری برای شناختن فرهنگ و تاریخ گذشته است. از سوی دیگر باید به بازآفرینی ادبیات کهن و افسانه‌ها براساس شرایط امروز پرداخت و به نسل جدید آموخت که باید تفاوت‌ها را ببینند و نسبی بودن همه‌چیز را بپذیرند.