اختلال در توئیتر برای سومین بار در روزهای اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، عصر روز گذشته هزاران نفر از کاربران توئیتر از اختلال در این شبکه اجتماعی شکایت داشتند. این سومین بار طی روزهای اخیر است که توئیتر با اختلال روبرو می شود.

کاربران در انگلیس، فرانسه و سراسر آمریکا اعلام کردند برای ارسال پیام یا نمایش تایم لاین خود با مشکل روبرو شدند.

توئیتر نیز این مشکل را تایید و اعلام کرد آن را حل کرده است. این شبکه اجتماعی روز گذشته در حساب کاربری پشتیبانی خود نوشت: امروز کاربران به مدت۳۰ دقیقه نمی توانند پیامی ارسال کنند. ما این مشکل داخلی را حل کردیم و از این اختلال عذرخواهی می کنیم.

این درحالی است که توئیتر همانند شبکه های اجتماعی دیگر در ماه های اخیر به دلیل حفظ حریم خصوصی و ضعف درباره ربات هایی که اخبار تقلبی را منتشر می کنند، تحت فشار است.