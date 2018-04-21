بازدید وزیر دفاع از دو پروژه مهندسان ایرانی در حرم امام حسین (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، امیر سرتیپ امیر حاتمی ، سیدعلی ادیانی نایب رئیس کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به‌همراه مسعود شوشتری جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات از طرح مقاوم‌سازی و لاغرسازی ستون‌های اطراف ضریح مطهر سیدالشهدا(ع) و طرح توسعه حرم مطهر اباعبدالحسین(ع) بنام صحن عقیله بنی هاشم حضرت زینب(س) بازدید کردند.

براساس این گزارش، طرح لاغرسازی و تقویت ستون‌های اطراف ضریح مطهر امام حسین(ع) به منظور تقویت بنای تاریخی حرم مطهر با بهترین مصالح، ابزار و فناوری اجرا می‌شوداین طرح، پیش‌نیاز پروژه ترفیع گنبد حرم مطهر است.

در ابتدا قرار بود تنها گنبد جدیدی با ارتفاعی بلندتر از گنبد کنونی برای حرم ساخته شود اما زمانی که متخصصان ایرانی برای توضیح طرح به کربلا سفر کردند، از سوی عتبه حسینی درخواست شد که لاغرسازی و تقویت ستون‌های اطراف ضریح و بنای تاریخی حرم مطهر نیز انجام شود.تا کنون کار تقویت و لاغرسازی سه ستون از چهارستون به پایان رسیده که با این کار فضای بیشتری در اختیار زائران برای طواف در اطراف ضریح و زیارت فراهم شده است.پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال با اتمام کار لاغرسازی آخرین ستون، گنبد جدید که در کرمان ساخته شده است، به کربلا منتقل و نصب شود.

همچنین براساس فاز نخست طرح توسعه حرم سیدالشهدا(ع) که بنام صحن حضرت زینب(س) در حال اجراست، فضای حرم 14برابر توسعه خواهد یافت.