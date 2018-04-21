استقرار واحد سیار شماره ۱ در میدان نوبنیاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نواب حسینی منش در توضیح سه شیفته کردن مراکز معاینه فنی گفت: در حال حاضر مراکز معاینه فنی بیهقی و آبشناسان به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند و در شیفت سوم از ساعت ۱۵ دقیقه بامداد لغایت ۷ صبح در حدود ۳۰۰ دستگاه خودرو به مراکز مراجعه می‌کنند. در صورت افزایش تقاضا و استقبال شهروندان به تعداد این مراکز سه شیفته اضافه خواهد شد. بعضی از مراکز جهت کاهش طول صف دو تا سه ساعت زودتر از ساعت اعلامی فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی در خصوص اجرای معاینه فنی برتر در کشور و توقف معاینه فنی معمولی در سامانه سیمفا وزارت کشور اظهارکرد: مراکز معاینه فنی مجری دستورالعمل‌ها و قوانین سازمان‌های بالادستی هستند و بدون تردید قبل از اجرای هر طرح و عمومی شدن آن مطالعات و تبعات اجتماعی اجرای طرح توسط سازمان‌های مسئول و متولی بررسی شده است. در صورت بروز مشکل برای شهروندان و نحوه خدمات رسانی مراکز مسئولیت پاسخگویی با سازمان های تصمیم ساز خواهد بود. در حال حاضر در کلیه مراکز معاینه فنی شهر تهران معاینه فنی برتر انجام می‌شود و خودروها بدون هیچگونه اجباری در صورت داشتن شرایط و استانداردهای لازم می توانند نسبت به معاینه فنی برتر و یا معاینه فنی معمولی خودروی خود اقدام کنند.

وی درباره علت اجرای معاینه فنی برتر و اعمال شرایط سختگیرانه‌تر آزمون آلایندگی در تهران گفت: شرایط آلودگی هوا در شهر تهران ایجاب می‌کند راهکارهای تشویقی جهت استفاده شهروندان از خودروهای با آلایندگی کمتر تدبیر شود. در همین راستا با رویکرد فرهنگ سازی شهرداری تهران پس از اخذ مجوزها و مصوبات قانونی از وزارت کشور نسبت به تخصیص تخفیف ۲۰ درصدی به خودروهای دارای معاینه فنی برتر جهت تردد در محدوده طرح ترافیک به صورت کاملا اختیاری اقدام کرد. بدون تردید با عنایت به اینکه تنها روش کنترل سلامت کاتالیست خودروها که نقش ۱۰۰ درصدی در کاهش آلایندگی خودرو دارند انجام معاینه فنی برتر است، لذا این راهکار تشویقی می‌تواند نقش مثبتی درکاهش آلودگی هوا ایفا کنند.

بنا براعلام روابط عمومی ستاد معاینه فنی، حسینی منش در پایان اظهارکرد: جهت مدیریت زمان و به حداقل رسیدن مدت زمان معطلی در مراکز علاوه بر بازدید فنی خودروی خود قبل از مراجعه با ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۱۲ از طول صف در مراکز مطلع و خلوت ترین مرکز را جهت اخذ معاینه فنی خودروی خود انتخاب کنید. ضمناً سامانه نوبت دهی آنلاین از دو ماه گذشته در سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به آدرس inspection.tehran.ir راه اندازی شده است و شهروندان می‌توانند با تعیین وقت قبلی به مرکز مورد نظر خود مراجعه کنند.