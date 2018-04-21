برای مبارزه با دوپینگ کاری کردیم که هیچ فدراسیونی جراتش را نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بیرانوند با بیان مطلب فوق گفت: از سه سال گذشته مبارزه با دوپینگ از شهرستان ها و باشگاه ها آغاز شده و وقتی وزنه برداران پاکی در لیگ و مسابقات کشوری داشته باشیم، نفرات عاری از دوپینگ به مسابقات بین المللی اعزام خواهند شد.

وی در خصوص برگزاری اردوهای آمادگی تیم های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، اظهار داشت: اردوهای مرحله آخر تیم های نوجوانان و جوانان برای حضور در رقابتهای قهرمانی رده سنی پایه آسیا، از ۵ فروردین ماه در کمپ تیم های ملی آغاز شد. در هر رده سنی ۸ وزنه بردار به این مسابقات اعزام می شوند که از امروز در اورگنج ازبکستان استارت خورده است. امیدواریم دو تیم پایه ای کشورمان مقام های قهرمانی را در این رقابتها به دست آوردند. با توجه به نزدیک بودن رقابتهای جهانی جوانان، بعضی از نفرات اصلی تیم جوانان به مسابقات آسیایی اعزام نشده اند. بر همین اساس اردوی تیم جوانان تعطیل نمی شود و دو ملی پوش تیم جوانان زیر نظر محمدحسین برخواه سرمربی تیم ملی بزرگسالان تمرینات خود را ادامه خواهند داد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از بازگشت نفرات حاضر در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا، چهار تا پنج نفر از تیم نوجوانان و تمامی نفرات تیم جوانان اردوهایشان در تهران آغاز می کنند. چون اواسط تیرماه سال جاری مسابقات جهانی جوانان و در مهرماه نیز مسابقات المپیک نوجوانان را پیش رو داریم.

بیرانوند در خصوص برپایی اردوهای تیم ملی بزرگسالان، تصریح کرد: اردوی بزرگسالان نیز از ۱۵ فروردین ماه امسال در تهران آغاز شده است و تا ۲۰ اردیبهشت ادامه پیدا می کند. ۱۶ ملی پوش در اردوها حضور دارند تا بهترین ها برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اندونزی انتخاب شوند و نهایتاً به مسابقات جهانی اعزام خواهند شد.

دبیر فدراسیون در خصوص برنامه ریزی مسابقات لیگ برتر سال ۹۷، تاکید کرد: اولین جلسه هماهنگی لیگ برتر وزنه برداری نیز هفته گذشته با حضور نمایندگان تیم های حاضر در لیگ امسال در فدراسیون برگزار شد. ۸ تیم در رده سنی بزرگسالان و ۱۰ تیم در رده سنی جوانان اعلام آمادگی کردند. در این نشست آیین نامه جدید لیگ تایید شده و این آیین نامه ها برای باشگاه ها ارسال می شود. همچنین تصمیمات خوبی در خصوص مبارزه با دوپینگ گرفته شد. باشگاه ها موظف هستند همه جانبه از دستورات فدراسیون جهانی در خصوص مبارزه با دوپینگ اطاعت کنند. وزنه برداران حاضر در رقابتهای کشوری، لیگ جوانان و لیگ بزرگسالان باید آزمایش بدهند. همچنین خواستار این هستیم تا نادو یا وادا در مسابقات حضور پیدا کنند و از نفرات حاضر در لیگ آزمایش دوپینگ بگیرند.

دبیر فدراسیون وزنه برداری در خصوص بحث آموزش مقابله با دوپینگ این گونه توضیح داد: آموزش را جدی تر از قبل پیگیری می کنیم و برای استان های متقاضی کلاس و دوره های مختلف مبارزه با دوپینگ برگزار خواهیم کرد. فدراسیون وزنه برداری نیز در روزهای که مسابقات لیگ یا قهرمانی کشور برگزار می شود، کلاس های آنتی دوپینگ برای حاضران در مسابقات برپا می کند. برای مبارزه با دوپینگ مهمترین امر، بحث آموزش است. رئیس و مسئولان فدراسیون وزنه برداری اساس کار خود را برای مبارزه جدی با پدیده شوم دوپینگ بنا نهاده اند و آموزش را برای ورزشکاران و مربیان برنامه ریزی کرده اند.

وی در ادامه گفت: هفته گذشته نیز اولین دوره کلاس آنتی دوپینگ با تدریس سرکار خانم گلشن راز برای مربیان و ملی پوشان وزنه بردای کشورمان در فدراسیون برگزار شد و مربیان ملی و باشگاهی سوالات خود را از وی پرسیدند. به دلیل اینکه شاهرگ اصلی برای تربیت وزنه بردار در دست مربیان است، با آموزش و آگاهی هر چه بیشتر آنها، دوپینگ کاهش پیدا می کند.

بیرانوند در خصوص اینکه مبارزه با دوپینگ از پایه و ساختار باید آغاز شود، گفت: باید مبارزه با دوپینگ از سطح شهرستان ها و باشگاه ها آغاز شود. هر چقدر در داخل کشور کارمان را با جدیت پیگیری کنیم، نفرات عاری از دوپینگ به مسابقات بین المللی اعزام خواهند شد.

دبیر فدراسیون وزنه برداری در خصوص مثبت اعلام شدن تست دوپینگ ۳ وزنه بردار کشورمان، اظهار داشت: لیست اسامی وزنه بردارانی که تست دوپینگ‌شان از سوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ کشور (نادو) اعلام شده نمونه های آنها در مسابقات کشوری و لیگ مثبت اعلام شده و برای اردوهای تیم ملی نبوده است.

وی ادامه داد: سه سال گذشته کارهای موثری برای ریشه کن کردن دوپینگ انجام دادیم که هیچ فدراسیون جرات انجام این کار نداشت و بستری برای این مهم، فراهم نمی کرد. در این راه جسورانه قربانی زیادی گرفته می شود و اگر کسی برای مبارزه با دوپینگ ایمان راسخی نداشته باشد از وزنه برداری حذف می شود.

بیرانوند در پایان خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان یک قدم هم به عقب برنمی گردیم و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم. مدیریت فدراسیون وزنه برداری به این موضوع ایمان راسخ دارد. اگر ما الان کوتاه بیایم و مشکلی پیش بیاید آیندگان ما را هیچ وقت نمی بخشند. چطور که ۱۰ سال پیش با سهل انگاری برخی از مسئولان، تست دوپینگ وزنه برداران ما در مسابقات بین المللی مثبت اعلام شد تا حالا این مجموعه متضرر شود. خواست ملت ایران و مدیران کلان کشورمان این است که هر چه قدرتمندتر مقابل پدیده شوم دوپینگ بایستیم. خط قرمز فدراسیون وزنه برداری نیز دوپینگ است و یک قدم از راهی که پیش گرفته ایم پا پس نمی کشیم و کوتاه نمی آیم تا ورزشکاران پاک به مسابقات اعزام شوند.