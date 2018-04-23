«خاکسفید» در نمایشگاه کتاب

حمید بابایی داستان نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به تازگی دومین کتابم با نام «خاکسفید» توسط نشر نیماژ منتشر شده که قرار است در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شود. این کتاب با اثر پیشین ام متفاوت است.

وی افزود: «خاکسفید» خلاف کتاب پیشین ام، ضرباهنگ تندتری دارد و به یک فضا خلاصه نمی شود. همچنین در آن سعی کرده ام نیم نگاهی به مخاطب عام تر ادبیات داشته باشم که به قصه علاقه دارد. «خاکسفید» در فضای شهری و منطقه خاکسفید تهران جریان دارد. اصل ماجرای آن به زمانی بر می گردد که منطقه ای به نام جزیره در خاکسفید وجود داشت و وجود خشونت یکی از مولفه های مهم آن منطقه بود.

این داستان نویس در ادامه گفت: به شخصه سال ها ساکن این منطقه بوده ام و همان جا رشد کردم. درس خواندنم هم در همان منطقه بود و سعی کردم در نوشتن رمان «خاکسفید» از تجربه هایی که از زندگی در این منطقه داشتم، استفاده کنم. نمی توانم از زمان نوشتن این رمان، عدد دقیق ارائه کنم اما از سال ۸۶ تا ۹۰ که چند داستان کوتاه درباره این منطقه نوشتم، درگیر آن بودم. برخی از دوستان نویسنده ام که داستان ها را می خواندند، تشویقم کردند به همین دلیل به سمت نوشتن یک رمان در این باره رفتم. از سال ۹۰ تا ۹۴ هم، رمان و داستان های کوتاهم درباره منطقه مورد اشاره را رها کردم. از سال ۹۴ تا ۹۶ دوباره این موضوع را دنبال کردم. پس از تمام شدن کار، آن را بازنویسی کردم.

بابایی گفت: در نوشتن این رمان، سعی کردم خشونت موجود در جزیره خاکسفید را به تصویر بکشم. در این راه همچنین از افسانه پردازی هایی که در مورد این منطقه وجود دارد، استفاده کردم. در کل نگاهم در این زمینه، واقع گرایانه بوده است.